„Bürgeranwalt“ über verschobene Operationen und Reha-Aufenthalte – wann werden neue Termine vergeben?

Am 20. Juni um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 20. Juni 2020, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Verschobene Operationen und Reha-Aufenthalte – wann werden neue Termine vergeben?

In den vergangenen Wochen und Monaten bekamen viele, die bereits fixe Termine für Operationen oder Reha-Aufenthalte hatten, Post. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sei die geplante Aufnahme derzeit nicht möglich. Und nach den Schilderungen der Betroffenen ist es jetzt sehr schwer, einen neuen Termin zu bekommen. Volksanwalt Bernhard Achitz diskutiert mit einem Vertreter eines Sozialversicherungsträgers, nach welchen Kriterien die Rückstände aufgearbeitet werden.

Diebstahl im Einfamilienhaus – warum zahlt die Versicherung nur einen Bruchteil des Schadens?

Ein Unbekannter stieg durch ein gekipptes Fenster ins Haus von Familie R. ein und stahl Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 30.000 Euro. Obwohl das ältere Ehepaar daheim war, bemerkte es von alldem nichts. Die Versicherung argumentiert, dass es sich nicht um Einbruch, sondern um einen einfachen Diebstahl gehandelt hätte. Deshalb könne man nicht 10.000 Euro, sondern nur 2.400 Euro zahlen. Der Verein für Konsumenteninformation sieht die Sache anders und unterstützt deshalb eine Klage gegen die Versicherung.

Nachgefragt: Bekam Moritz die spezielle Bein-Prothese bezahlt?

Dem 15-jährigen Moritz musste als Kind ein Bein amputiert werden. Dank verschiedener Prothesen kann der junge Salzburger nicht nur gehen, sondern auch Sport treiben. Zum Schwimmen braucht er allerdings eine wasserfeste Badeprothese. Die wurde ihm bisher im Rahmen der Behindertenhilfe bezahlt. Da Moritz gewachsen ist, braucht er nun eine neue Badeprothese, aber sein Antrag wurde abgelehnt. Bekam der Jugendliche nach Intervention der Volksanwaltschaft die Prothese nun doch bezahlt?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at