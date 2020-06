Wertgarantie: Auch 2019 erfolgreich auf dem österreichischen Markt

Hannover (ots) - "Österreich ist und bleibt ein wichtiger Markt für Wertgarantie - das hat das vergangene Jahr erneut unter Beweis gestellt", blickt Wertgarantie-Vertriebsvorstand Patrick Döring auf die Erfolge des Geschäftsjahres 2019 zurück. "Kurz gesagt: Wir sind stolz, dass es uns wieder gelungen ist, gemeinsam mit dem Fachhandel in Österreich weiter zu wachsen."

Der Spezialversicherer hat erneut in Österreich zulegen können und steigerte sein Neugeschäft in 2019 um 13 Prozent. Auch die Zahl der Fachhandelspartner konnte ausgebaut werden: Fast 600 Partner arbeiten mittlerweile hierzulande mit Wertgarantie zusammen - eine Steigerung um knapp 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Über 1.600 aktive Fachhandelsmitarbeiter bieten ihren Kunden Wertgarantie-Produkte wie den Komplettschutz als zusätzliche Dienstleistung und Service an. Einen großen Beitrag zu den Erfolgszahlen haben die Wertgarantie-Partner der Fachhandelskooperationen geleistet: ElectronicPartner, RED ZAC, Hartlauer und Abus. Seit April 2020 ist auch Expert als neuester Exklusivpartner mit dabei.

Im Segment der Weißen Ware war der Anteil von Reparaturen besonders hoch: Hier wurden 82 Prozent der Schäden repariert - und somit der nachhaltigere Umgang der Nutzer mit Technik weiter gefördert. Bei allen Warengruppen lag die Reparaturquote bei 73 Prozent und konnte so noch einmal im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. "Damit tragen wir und die Partner im Fachhandel zur Verlängerung der Geräte-Nutzungsdauer bei und leisten somit gemeinsam einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise", ordnet Patrick Döring ein.

Um dem österreichischen Fachhandel und seinen Kunden noch bedarfsgerechtere Laufzeitprodukte bieten zu können, stellte Wertgarantie in 2019 neue Produkte vor, u.a. den Garantieschutz oder den Multimediaschutz: Kunden können für eine einmalige Summe technische Geräte aus dem Bereich Multimedia gegen Kosten auch nach der gesetzlichen Gewährleistung schützen, die durch Materialfehler, Sturz, Selbstverschulden und vieles mehr entstehen. Zudem wurde das Lösungsportfolio um den Haushaltsgeräteschutz erweitert, mit dem Kunden ihre "Braune-" und "Weiße Ware"-Geräte bis zu fünf Jahre vor Reparaturkosten bei einem Gerätedefekt schützen können. Im April 2020 erweiterte Wertgarantie in Österreich den Komplettschutz um weitere Leistungen wie rabattierte Vorauszahlungsmöglichkeiten und einen Cyberschutz in der Premium-Option. Und auch während des coronabedingten Lockdowns der Geschäfte war Wertgarantie zu 100 Prozent für seine Partner da: "Wir passen uns der aktuellen Situation weiter an und setzen auch jetzt, da die Geschäfte wieder geöffnet sind, verstärkt auf Webinare und Online-Coachings über unsere in Österreich neuinstallierte Online-Akademie. Denn von Normalität kann noch keine Rede sein", betont Wertgarantie-Vertriebsleiter Roland Hofer.

Weitere Unterstützung gab es für den Fachhandel, der Loewe-Geräte vermarktete. Wertgarantie reagierte auf die Insolvenz und unterstützte die Partner bei den Reparaturkosten: Bei allen TV-Geräten von Loewe, die ab Juli 2019 verkauft wurden, sowie auch bei allen Loewe-Gebrauchtgeräten, für die ein Komplettschutz abgeschlossen wurde, übernimmt das Unternehmen zusätzlich die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten. "Wir sind hier gerne als Problemlöser eingesprungen, denn wir lassen den Handel auf keinen Fall allein im Regen stehen", erklärt Roland Hofer.

Fachhandelspartner und ihre Mitarbeiter erhalten Unterstützung durch das Wertgarantie-Trainingsangebot. "Im Vergleich zu manch anderer Qualifizierungsmaßnahme im Handel ist das Wertgarantie-Training kostenfrei", erläutert Patrick Döring. "Und es trägt dazu bei, die Mitarbeiter im Handel so zu qualifizieren, dass sie zeitgemäß verkaufen können. Damit generieren sie nicht nur Erträge für den Handel, sondern sorgen auch für eine hohe Kundenzufriedenheit."

Positives Feedback gaben auch die Kunden: Sie bewerteten die Serviceleistungen des Spezialversicherers bei einer TÜV-Befragung erneut mit Bestnoten. Im Durchschnitt verbesserte sich Wertgarantie auf der Schulnotenskala im Vergleich zum Vorjahr auf eine Durchschnittsnote von 1,62.

