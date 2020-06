Internationale Sommerakademie Lilienfeld startet am 5. Juli

Musikkurse und Konzerte feiern Beethovens 250. Geburtstag

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter strenger Einhaltung aller aktuell geltenden Regeln und Maßnahmen zum Schutz der Teilnehmer und Dozenten startet am Sonntag, 5. Juli, die Internationale Sommerakademie im Stift Lilienfeld, die mit Musikkursen und Konzerten Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag feiert. Der Auftakt erfolgt mit einem Pontifikalamt ab 9.30 Uhr in der Stiftsbasilika, bei dem das Streicherensemble Capella Campililienses gemeinsam mit Isabella Kuëss, Irena Weber, Marco Ascani, Florian Pejrimovsky, Katharina Einsiedl und Karen De Pastel die Missa brevis in D-Dur KV 194 von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung bringt. Im Anschluss folgt der von Mitgliedern des Amadeus Brass Quintetts musikalisch umrahmte Eröffnungsfestakt mit Landesrat Martin Eichtinger.

Das Eröffnungskonzert am Sonntag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika bestreiten mit Bettina Schmitt, Elias Kim, Susanne Ehn-Riebl, Werner Fleischmann, Simon Reitmaier, Christiane Schön, Birgit Eibisberger und Mennan Bërveniku Dozenten und Gäste der Sommerakademie. Zu hören sind dabei das Klaviertrio in B-Dur op. 97 („Erzherzog-Trio“) und das Septett in Es-Dur op. 20 von Ludwig van Beethoven.

Am Mittwoch, 8. Juli, folgt im Dormitorium „Dozenten konzertieren“ mit Solo-Liedern und Volksliedbearbeitungen für Gesang, Streicher und Klavier von Ludwig van Beethoven mit Claudia Guarin, Monica Chavez, Stefan Kamilarov, Christophe Pantillon und Maria Gelew. Weitere Dozenten-Konzerte sind am Sonntag, 12. Juli, („Ludwig van Beethoven and more“) und Mittwoch, 15. Juli, („Beethoven und seine Zeitgenossen“) jeweils ab 19.30 Uhr im Dormitorium angesetzt.

Karten u. a. an der Stiftspforte unter 02762/524 20-11; nähere Informationen unter 0664/936 85 74, e-mail office @ musikkurse.at und www.musikkurse.at.

