Morawa Autorenlesungen „on air“ mittels Livestreaming

Die Welt der Bücher ist um eine Attraktion reicher. Seit Juni werden einige Morawa Buchlesungen per Livestreaming übertragen.

Zeitgemäß, unkompliziert und für alle Bücherfans leicht zugänglich, ist die Idee der digitalen Morawa Buch-Lesungen.

Ein voller Erfolg war am 18.06. die erste Autorenlesung mittels Livestreaming in der Morawa Buchhandlung in Wien 1, Wollzeile. Gerhard Loibelsberger, Autor des Buches „Alles Geld der Welt“ lieferte in Echtzeit eine spannende Buchpräsentation über die neue Plattform „morawa.tv“. Damit sind die beim Publikum sehr beliebten Lesungen vor Ort im digitalen Zeitalter angekommen. Das Interesse an der Livestream-Premiere hat alle ersten Erwartungen übertroffen und wird als vielversprechendes Projekt fortgesetzt.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden die Kanäle Facebook und youtube für Videoübertragungen intensiv genutzt. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter. Mit dem jungen Tiroler Streaming Partner topdestination.tv hat man das Projekt Autorenlesungen-Livestreaming realisiert. Damit werden die stationären Buchhandlungen zur digitalen Bühne und bieten für jedermann und an jedem beliebigen Ort mittels Smartphone, Tablet oder PC mit Internetzugang ein kostenloses Home-in Service. Hauptaugenmerk liegt bei der neuen Internetseite "morawa.tv" von Beginn an auf den Autorenlesungen in Echtzeit, ergänzend dazu sind Features rund um das Thema Buch abrufbar wie z. B. Autoreninterviews, Buchpräsentationen oder aufgezeichnete Bestseller-Lesungen, Gespräche mit berühmten Persönlichkeiten oder über Schwerpunktthemen. Gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig die digitale Vielseitigkeit des Internets für Kundennähe und Kundenservice ist.

Viele bekannte Persönlichkeiten konnte Morawa in den letzten Jahren bei Lesungen begrüßen: Darunter, Ex-Bundespräsidenten Heinz Fischer, Schriftstellerin Erika Pluhar, Prof. Rudolf Taschner, Prof. Paul Lendvai, Dr. Andreas Pittler sowie der Liedermacher Peter Cornelius um nur einige der zahlreichen Gast-Autoren zu nennen.

