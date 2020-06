GBV-Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Pläne zum Wiederaufleben der Wohnbauinvestitionsbank

Günstige Mittel der Europäischen Investitionsbank helfen leistbare Wohnungen in Österreich zu schaffen und geben wichtige Wirtschaftsimpulse.

Wien (OTS) - Die Ankündigung der Bundesregierung, eine Wohnbauinvestitionsbank einzurichten, stieß bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen auf ein positives Echo. „Ein Wiederaufleben der Wohnbauinvestitionsbank ist ein wichtiges und richtiges Zeichen für den wirtschaftlichen Neustart in Österreich. Günstiges Geld der Europäischen Investitionsbank (EIB) kann so einerseits wichtige Impulse für die Wohnungswirtschaft und den Arbeitsmarkt liefern und ist andererseits ein wesentlicher Schritt leistbare Wohnungen für viele Menschen zu schaffen. Um das Projekt rasch voranzubringen, befürwortet der Vorstand auch eine substanzielle Beteiligung des Verbandes an einer neuen WBIB“, so Bernd Rießland, Verbandsobmann der gemeinnützigen Bauvereinigungen. Die Erfordernisse für die Einrichtung der Wohnbauinvestitionsbank sind bekannt und rechtlich abgesichert.



„Wir gemeinnützige Bauvereinigungen sind bereit, unseren Teil für die Wiederankurbelung der Wirtschaft zu leisten. Wir haben bereits wichtige Schritte und Investitionen in den letzten Wochen gesetzt um unserer Rolle als Konjunkturmotor gerecht zu werden. Mit den in Aussicht gestellten EIB-Geldern sind aber zusätzliche positive Effekte möglich“, so Aufsichtsratsvorsitzender Michael Pech. „Die WBIB hätte den großen Vorteil, über die EIB langfristig günstig verzinste Gelder zu bekommen – und das Maastricht-konform“, so Herwig Pernsteiner, Verbandsobmann-Stellvertreter.



Was kann die WBIB sein

Die Gründung der WBIB erfolgt mit dem Ziel günstige Investitionsmittel von nationalen und internationalen Institutionen für die Co-Finanzierung von leistbarem Wohnen zu lukrieren und an Wohnbauträger weiterzugeben. Für den Wohnbau sind die EIB-Mittel in hervorragender Weise geeignet, da sie als langfristige Darlehen mit Laufzeiten bis zu 30 Jahren bei fixer Verzinsung vergeben werden. Zusätzlich erhält die EIB aufgrund ihres guten Ratings sehr günstige Kreditkonditionen und kann diesen Vorteil weitergeben.

