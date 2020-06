HEROLD.at Relaunch bringt punktgenaue Suchergebnisse und mehr Benutzerfreundlichkeit

Mödling (OTS) - Nach intensiven Analysen der Nutzungsgewohnheiten und umfangreichen A/B-Tests bietet HEROLD.at ab sofort einen erheblich verbesserten Suchkomfort und zusätzliche Funktionalitäten für treffsichere Suchergebnisse. Das erhöht einerseits den Suchkomfort für die Konsumenten und andererseits ist es für die Wirtschaftstreibenden gerade jetzt in dieser besonders herausfordernden Zeit enorm wichtig, optimal im Internet gefunden und präsentiert zu werden.

Schon jetzt ist HEROLD.at mit rund 3 Mio. Besuchen im Monat, bei der jeder 2. zu einer Kontaktaufnahme führt, die kosteneffizenteste Plattform zur Gewinnung von Neukunden. Schließlich erhalten Firmen über HEROLD.at pro Jahr mehr als 17 Mio. Anrufe, Website-Besuche und E-Mails.*

Und damit das auch in Zukunft so bleibt, wurde das Portal www.herold.at nun einem umfangreichen und tiefgreifenden Check sowie einem behutsamem Design-Relaunch unterzogen.

Firmen finden ohne lange zu suchen

Das erklärte Ziel des Relaunchs: Die Bedürfnisse der HEROLD.at User sollten zunächst genau analysiert, vollständig verstanden und danach dementsprechend am Portal umgesetzt werden. Daher wurde das aktuelle Nutzerverhalten auf HEROLD.at in aufwändigen User-Labs, mehr als 20 A/B-Tests, Konkurrenzvergleichen, Nutzerbefragungen und detaillierten Daten-Analysen eingehend erforscht, um sämtliche Wünsche an ein modernes Suchportal zu ermitteln und schließlich zu erfüllen.

Das Ergebnis ist eine komplett überarbeitete Suchmaschine, die dem neuen Corporate Design des Unternehmens angepasst ist, und sowohl am Desktop wie auf mobilen Endgeräten – schließlich hat HEROLD.at 60% mobile User – optimal funktioniert: frei nach dem Motto: „Firmen finden ohne lange zu suchen“.

„Unser Ziel war es, einerseits für Konsumenten auf der Suche nach einem Anbieter ein perfektes Nutzererlebnis zu schaffen. Andererseits wollen wir so sicherstellen, dass die heimischen Betriebe auch weiterhin über HEROLD.at wertvolle Kontakte zu potenziellen Kunden erhalten“, bringt es Alberto Sanz de Lama, Geschäftsführer und CEO von HEROLD, auf den Punkt.

Mit wenigen Klicks zu qualifizierten Ergebnissen

Die Änderungen werden bereits auf der Startseite von HEROLD.at sichtbar: Über Schnelleinstiege gelangt man direkt zur Firmensuche. Zudem wird die Suche nach Anbietern in der gewünschten Branche durch smarte Filter- und Sortierfunktionen erleichtert. Und damit die Suchergebnisse möglichst einfach und schnell zu erfassen sowie miteinander vergleichbar sind, werden sie ab sofort in drei Spalten mit Foto bzw. Logo, Firmeninformation und geografischer Lage angezeigt. So erhält der User sehr rasch einen Überblick über die möglichen Dienstleister. Userrelevante Informationen wie Kontaktdaten, Öffnungszeiten oder etwa auch Bewertungen stechen zudem durch eine kontrastreiche Präsentation ins Auge.

Um die Firmen auch geografisch noch besser auffindbar zu machen, wurde die Kartendarstellung auf HEROLD.at stark überarbeitet. Sämtliche Unternehmen sind nun groß und deutlich durch Nummern auf einer Karte zu sehen und werden dadurch auch leichter miteinander vergleichbar.

HEROLD Chef Alberto Sanz de Lama zieht mit den gesetzten Maßnahmen des Relaunchs zufrieden Bilanz: „Durch die geschickte Präsentation der Firmeninformationen, die für den Konsumenten besonders wichtig sind, konnten wir die Anzahl der Kontaktaufnahmen (Conversion Rate) um 25% steigern.“

Fokus auf Firmeninformationen

Möchte man sich ein Unternehmen näher ansehen, sorgt die klare Anordnung der spezifischen Detailinformationen für eine gute Orientierung. Nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte“ wurde den Fotos besonders viel Platz eingeräumt. Aber auch wesentliche Inhalte wie z.B. Öffnungszeiten, Produkte und Dienstleistungen sind nun durch die verbesserte Darstellung sofort ersichtlich.

Darüber hinaus werden in vielen Branchen wertvolle Detailinformationen angezeigt, die zusätzlich zur Orientierung des Konsumenten beitragen. Dazu gehören beispielsweise die Listung der Krankenkassen bei Ärzten oder die Verfügbarkeit eines 24h-Notdienstes bei Installateuren.

Neues TIP TOP Siegel als Qualitätsmerkmal

48% der Konsumenten lesen Bewertungen, wenn Sie online nach einem Dienstleister suchen.** Kundenbewertungen spielen somit bei der Kaufentscheidung eine ganz entscheidende Rolle. Daher werden Betriebe, die bereits besonders viele positive Bewertungen in ihrer Branche erhalten haben, ab sofort prominent auf www.herold.at als sogenannte TIP TOP Unternehmen präsentiert und mit dem neuen TIP TOP Siegel – vormals Local HERO(LD) – ausgezeichnet.

TIP TOP Unternehmen sind jene Betriebe, die innerhalb eines Jahres in einer bestimmten Kategorie am besten bewertet werden. Betreffende Kategorien sind zum Beispiel „Essen & Trinken“, „Gesund & Fit“ oder etwa „Shopping“. Das Gütesiegel von HEROLD steht für Qualitätsmerkmale wie mindestens 4,1 Sterne und mindestens 90% Weiterempfehlungsrate, basierend auf einer relevanten Anzahl an Bewertungen. Dieserart ausgezeichnete Betriebe erhalten zudem eine eigene TIP TOP Urkunde und einen TIP TOP Aufkleber, der direkt im Geschäftslokal gut sichtbar angebracht werden kann.

Sämtliche Bewertungen werden entweder online auf HEROLD.at oder schriftlich via HEROLD Bewertungskärtchen, die vor Ort bei den Betrieben aufliegen, abgegeben. Eine eigene Redaktion überprüft schließlich die eingehenden Bewertungen und veröffentlicht diese unter Angabe der Initialen des Verfassers, dessen Postleitzahl und Wohnort.

Über HEROLD

HEROLD ist der Spezialist für Online-Medien und Marketing-Dienstleistungen und bringt unter dem Motto „HEROLD bringt´s zamm“ Anbieter mit potenziellen Kunden zusammen.

Über 2 Millionen Konsumenten verwenden monatlich HEROLD Online-Portale, um den passenden lokalen Dienstleister zu finden. Hier können sie auf alle relevanten Informationen zugreifen, die sie brauchen, um eine optimale Kaufentscheidung zu treffen.

HEROLD Marketing-Dienstleistungen sind auf die individuellen Bedürfnisse der österreichischen KMU abgestimmt und bieten kosteneffiziente Lösungen, um neue Kunden zu gewinnen und Umsätze zu steigern. Rund 55.000 Kunden vertrauen auf die langjährige Expertise des Marketing-Spezialisten. Über 20.000 erstellte Websites machen HEROLD heute zum größten Website-Anbieter Österreichs im KMU-Segment. Als Google Premium Partner der ersten Stunde hat das Unternehmen bereits mehr als 55.000 SEA Themen-Kampagnen umgesetzt. Im Bereich Suchmaschinenoptimierung konnten bereits 2.000 Kampagnen für rund 12.000 Themenbereiche erfolgreich durchgeführt werden.

