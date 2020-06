„Bewusst gesund“: Ganganalyse im High-Tech-Labor und Gärten als Wohltat für Körper und Seele

Außerdem am 20. Juni um 17.30 Uhr in ORF 2: Was hilft gegen Sommer-Kopfschmerzen? und Meal Prep – moderne Tipps fürs Vorkochen

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 20. Juni 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gartenlust – Wohltat für Körper und Seele

Dass der Aufenthalt in freier Natur der Gesundheit gut tut, ist längst bekannt. Zunehmend wird diese Erkenntnis jetzt auch in den Krankenhausalltag übernommen. Besonders alte Menschen und Personen mit kognitiven Einschränkungen brauchen Anregung und Abwechslung. Das Krankenhaus Hietzing geht diesen neuen Weg und bietet seinen Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, im eigens dafür eingerichteten Therapiegarten Kraft zu tanken. Gestaltung: Denise Kracher.

Sommer-Kopfschmerzen

Kopfschmerzen machen einem Drittel der Bevölkerung das Leben schwer. Die Ursachen dieses Schmerzes sind unterschiedlicher Natur. Der Spannungskopfschmerz ist neben der Migräne eine der häufigsten Kopfschmerzarten. Primar Dr. Dimitre Staykov, Leiter der Abteilung für Neurologie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, informiert, welche Auslöser es besonders im Sommer zu vermeiden gilt und wie man Kopfschmerzen am besten behandeln kann.

Schrittmuster – Ganganalyse im High-Tech-Labor

Mit modernsten Untersuchungsmethoden können heute komplexe Gang- und Bewegungsstörungen untersucht werden. Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen machen sich Gang- und Bewegungsanalyse zunutze, um Diagnose, Operationsplanung oder Therapieverlauf zu unterstützen. Am Institut für Gesundheitswissenschaften an der Fachhochschule St. Pölten wird dazu an Systemen zur 3D-Gang- und Bewegungsanalyse geforscht. Im Orthopädischen Spital Speising in Wien wird die Gang- und Bewegungsanalyse bei bestimmten Krankheitsbildern bereits seit vielen Jahren bei der Operationsplanung angewandt. Gestaltung: Andi Leitner.

Meal Prep – moderne Tipps fürs Vorkochen

In der heutigen Zeit muss vieles schnell gehen – auch das Kochen. Wer Fastfood vermeiden und auch nicht ständig nur Nudeln essen will, hat es schwer. Meal Preparation – kurz Meal Prep – nennt sich ein neuer Trend, den unter anderem Namen schon unsere Großeltern praktizierten. Damals nannte man es „Vorkochen“ und wenn man weiß, wie man es macht, schafft man damit auch eine gesundheitlich optimale ausgewogene Ernährungsform. „Bewusst gesund“ hat sich Tipps von Ernährungswissenschafterin und Gesundheitsköchin Andrea Ficala geholt. Gestaltung: Christian Kugler.

Viel trinken

Am 21. Juni ist offizieller Sommerbeginn. Ob es wieder ein Rekordsommer wird, steht noch in den Sternen, aber die eine oder andere Hitzewelle wird er sich mit sich bringen. Dann heißt es wieder ausreichend trinken – aber wieviel ist ausreichend? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at