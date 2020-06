Reuters Digital News Report 2020: ORF „vertrauenswürdigste Nachrichtenmarke“

ORF 2, Ö3 und ORF 1 sind die Top-3-Nachrichtenquellen

Wien (OTS) - Der ORF ist „vertrauenswürdigste Nachrichtenmarke“ und belegt mit ORF 2, Hitradio Ö3 und ORF 1 die Top-3-Nachrichtenquellen:

Das sind einige Ergebnisse des Österreichteils des Reuters Digital News Reports 2020. Die Österreich-Ergebnisse der Reuters-Studie (n=2.005 Personen, die Nachrichten zumindest einmal pro Monat nutzen, Erhebungszeitraum 16. Januar bis 17. Februar 2020) wurden am Dienstag, dem 16. Juni, vom österreichischen Kooperationspartner Univ.-Prof. Dr. Josef Trappel und seinem Team der Universität Salzburg präsentiert.

-- Die beiden meistgenannten Nachrichtenquellen sind TV-Nachrichtenprogramme (63,3 %; als Hauptnachrichtenquelle: 32,0 %) und Radio-Nachrichtenprogramme (57,3 %; als Hauptnachrichtenquelle:

16,0 %). Im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich dieses Jahr ein starker Anstieg bei der Radionutzung erkennen.

-- Die starke Fernseh- und Radionutzung bei den Nachrichtenquellen zeigt sich auch in den jeweiligen Nachrichtenmarken. Die ersten drei Plätze nehmen mit ORF 2, Hitradio Ö3 und ORF 1 Angebote des ORF ein. Die meistgenutzte Nachrichtenquelle ist ORF 2. Einen sehr starken Zuwachs verzeichnet Ö3.

-- ORF.at ist die meistgenutzte Quelle für Online-Information (35,6 %).

-- Der ORF insgesamt gilt weiterhin als „vertrauenswürdigste Nachrichtenmarke“ (65,5 %).

Der Reuters Digital News Report

Der jährliche Digital News Report des Reuters Institute for the Study of Journalism (DNR) gibt aktuelle Einblicke in die weltweite digitale Nachrichtennutzung. Mehr als 80.000 Newskonsumentinnen und -konsumenten aus 40 Ländern und fünf Kontinenten beteiligten sich an der globalen Untersuchung.

