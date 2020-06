Winzig: "EU mit den Bürgern gemeinsam neu gestalten"

Konferenz zur Zukunft Europas / EU muss sich weiterentwickeln / Bürgerdialog ist zentrales Element

Brüssel (OTS) - "Es ist unbestritten, dass uns die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zahlreiche Vorteile verschafft. Damit die Europäische Union aber auch in Zukunft erfolgreich sein kann, müssen wir sie weiterentwickeln. Deshalb starten wir auch jetzt die Konferenz zur Zukunft Europas, um den erforderlichen Veränderungsprozess der Europäischen Union in die Wege zu leiten", sagt Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, zur heutigen Plenarabstimmung über eine Resolution zur Zukunft Europas.

"Das Kernstück soll dabei zu einem der Austausch mit den EU-Bürgerinnen und Bürgern über ihre Vorstellungen und Wünsche sein. Zum anderen werden wir uns aber auch die Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen in der EU genauer anschauen müssen. Wir werden den Vertrag von Lissabon, die derzeit aktuelle rechtliche Grundlage der EU, genau unter die Lupe nehmen und auf seine Zeitmäßigkeit prüfen", sagt Winzig.

"Klar ist, die EU muss rascher, flexibler und entschlossener handeln können."

"Wir wollen diese Chance nutzen, die Europäische Union aktiv mitzugestalten und auch die Bürgerinnen und Bürger intensiv einzubinden. Das kann uns auch dabei helfen, das Vertrauen der Menschen in Europa in die Europäische Union zurückzugewinnen und zu stärken", schließt Winzig.

