VI-Engineers: Grundsteinlegung für das Projekt Lebenskern Rodaun

29 freifinanzierte Mietwohnungen werden in exklusiver Lage und Ausstattung im 23. Wiener Gemeindebezirk in der Kerngasse 38 bis Sommer 2021 fertiggestellt.

Wien (OTS) - Der Grundstein für das Wohnprojekt Lebenskern Rodaun des Immoblienprojektentwicklers VI-Engineers ist gelegt. 29 freifinanzierte Mietwohnungen mit Wohnflächen von 42 m² bis 84 m² mit 1-3 Zimmer-Wohnungen inkl. großzügiger Freiflächen werden bis 2021 fertiggestellt. Das Projekt ist perfekt eingebettet zwischen Liesingbach, dem alten Aquädukt der Wiener Hochquellenwasserleitung, sowie Weingärten und dem Wienerwald. Robert Happel, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG: „Eine rare Grünruhelage in Wien, die mit der Straßenbahnlinie 60 und den schnell zu erreichenden Bahnhof Liesing über eine sehr gute Anbindung und Infrastruktur verfügt. Bis ins Stadtzentrum sind es nur rund 30 Minuten. Das Einkaufszentrum ist fußläufig erreichbar und auch Schulen und Kindergärten sind in unmittelbarer Nähe.“ Das Architektenbüro „Duda, Testor. Architektur ZT GmbH“ schaffen mit ihrem ausgeklügelten Design – zwei einander beschützende Baukörper bilden den Lebenskern Rodaun – eine private und exklusive Atmosphäre. Der zusätzliche Sichtschutz bei den Freielementen ist angelehnt an Pergolen und Salettl, bietet Rankhilfen und zaubert so signifikante Licht- und Schattenspiele. Die abgestimmten Rahmenkonstruktionen der Dachgeschoss-Wohnungen unterstreichen den Design-Anspruch.“

Kleine Feier mit den Projektverantwortlichen

Happel: „Bedingt durch die Corona-Krise entfiel leider der Spatenstich, aber nun soll zumindest die Grundsteinlegung mit allen Projektbeteiligten gebührend gefeiert werden.“ Michael Polleres-Vogler, Geschäftsführer Baumeister Vogler GmbH: „Trotz leichter Verzögerungen, durch die aktuell schwierige Situation, sind wir davon überzeugt, dass das Projekt Kerngasse 38 wie geplant bis Sommer 2021 fertiggestellt wird.“

Über VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG:

Die VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG wurde 2014 gegründet. Das Unternehmen versteht sich als Entwickler für innovative und zukunftsorientierte Immobilienprojekte in Wien, Niederösterreich, den Landeshauptstädten Österreichs und Orten mit außergewöhnlichem Potenzial. VI-Engineers stellt sich bei der Projektentwicklung, Projektbetreuung und Projektberatung neuen Herausforderungen und versucht dabei einen Mehrwert für Nutzer, Investoren, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Themen wie ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit stehen dabei im Zentrum vieler Projekte.

