100 Jahre TREPKA – Gemeinsam Lösungen bauen

Betonfertigteil-Pionier gestaltet Zukunft für Generationen

Unser Team soll sich mit uns und unseren Wertvorstellungen identifizieren können, um so langfristig erfolgreich Projekte umzusetzen (DI Georg Wieder, Geschäftsführer Alfred Trepka GmbH)

Ober-Grafendorf (OTS) - Seit 100 Jahren setzt die Alfred Trepka GmbH auf den partnerschaftlichen Umgang mit Kunden und Mitarbeitern. Die gelebten Werte Qualität, Vertrauen und Zuverlässigkeit schaffen auch in herausfordernden Zeiten die termingerechte Abwicklung von Projekten und vor allem die Sicherung von Arbeitsplätzen. Mit 250 Mitarbeitern blickt das überregionale Bauunternehmen und der Produzent von Betonfertigteilen zuversichtlich in die Zukunft.



1920 wurde das Familienunternehmen, das heute bereits in der vierten Generation geführt wird, gegründet. In der hundertjährigen Firmengeschichte stellte sich der Bauspezialist bereits mehrmals erfolgreich turbulenten Zeiten. Die Basis dieses Erfolges sind seit jeher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die das Unternehmen auch weiterhin baut. „Wertschätzung und Miteinander werden bei uns seit der Firmengründung großgeschrieben“, ist DI Georg Wieder, Geschäftsführer der Alfred Trepka GmbH, stolz. „Unser Team soll sich mit uns und unseren Wertvorstellungen identifizieren können, um so langfristig erfolgreich Projekte umzusetzen“ , erklärt Wieder weiter. Auch unter komplexen Anforderungen konnte so gemeinsam in den vergangenen turbulenten Wochen der Baustellenbetrieb und die Betonfertigteilproduktion zum Wohle der Kunden aufrechterhalten werden.



Innovation, die Zukunft sichert

Beständigkeit seit Generationen, die regionale Verwurzelung und die Vielseitigkeit des Unternehmens sind die Eckpfeiler, auf denen der Erfolg baut. Im 100. Bestandsjahr wird der Blick jedoch vor allem in die Zukunft gerichtet. Digitalisierungsprojekte, wie beispielsweise die vernetzte Planung mittels Building Information Modeling (BIM) oder auch die direkte Datenübergabe an Maschinen, stehen ebenso im Fokus wie die automatisierte Fertigung oder ressourcenschonende und langlebige Bauweisen. „Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation zeichnen unser Bauunternehmen seit der Gründung aus. Gemeinsam mit unserem Team wollen wir heute schon das Morgen mitgestalten und den Fokus vor allem auf ein hohes Maß an Vorfertigung sowie beispielsweise auf ressourcenschonendes Heizen und Kühlen mittels Betonkernaktivierung lenken“, hält Georg Wieder fest und weiter: „Die Zeichen der Zeit zu erkennen und kreative Lösungen für unsere Kunden zu schaffen, sehen wir als Kern unserer Unternehmensphilosophie.“



Synergien für Bauvorhaben jeder Größe

Ob als Generalunternehmer oder Spezialist für Vorfertigung und Betonfertigteile  mit hauseigenem Montagepersonal, einer Bauschlosserei und einem Fuhrpark schafft TREPKA interne Synergien und ein kosten- und zeiteffizientes Endergebnis. Dabei profitiert das Bauunternehmen bei der Umsetzung von Projekten vom technischen Know-how, Qualitätsbewusstsein und einem unternehmerischen Weitblick aus vier Generationen. Verbunden mit einem modernen Maschinenpark und der neuesten Technik setzt TREPKA individuelle Kundenwünsche gezielt um und gestaltet so die Zukunft für Generationen.







Über TREPKA

Die Alfred Trepka GmbH wurde 1920 als Baumeisterbetrieb gegründet und hat sich als Familienbetrieb über vier Generationen zu einem überregionalen Bauunternehmen und Produzenten von Betonfertigteilen entwickelt. Als Spezialist für Betonfertigteile, Energiegebäude und Metallbau verfügt die Alfred Trepka GmbH heute über ein umfassendes Know-how und einen großen Erfahrungsschatz als Generalunternehmen. Neben der Umsetzung von Infrastrukturprojekten wie Kanal- und Brückenbau oder der Mitgestaltung von öffentlichen Einrichtungen, stehen bei TREPKA vor allem Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein im Vordergrund.







Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH

Nina Witti, BA

Chief Operating Officer || Gesellschafterin

Externe Medienbetreuung Alfred Trepka GmbH

Badstraße 14a, 2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 2236-234 24-34

Mobil: +43 (0) 699-1234 24-34

E-Mail: witti @ putzstingl.at