luna agency und sportsWorld werden für Formel-1™-Ausstellungshighlight „Bond in Motion“ ausgezeichnet

Innsbruck (OTS) - Doppelter Erfolg: luna agency und sportsWorld gewannen in Berlin den prestigeträchtigen German Brand Award 2020 in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Brand Events“. luna agency wurde außerdem mit einer „Special Mention“ als „Agency of the Year“ ausgezeichnet.

WINNER @ Excellence in Brand Strategy and Creation: „Brand Communication – Brand Events“

Im Rahmen sechs europäischer Formel-1™-Rennen wurden luna agency und sportsWorld von der Formula One Hospitality and Event Services Limited und EON Productions für die länderübergreifende Konzeption, Planung und Umsetzung der berühmten Londoner Pop-up-Exhibition „Bond in Motion“ beauftragt. Hierzu wurden die zwölf legendärsten Original-Filmfahrzeuge der James-Bond-Geschichte unter größter logistischer Herausforderung von London durch ganz Europa transportiert und den Besuchern der Formel 1™ präsentiert.

Mit der Organisation dieser exklusiven Wanderausstellung begeisterten luna agency und sportsWorld die Jury des renommierten German Brand Award. Sie setzten sich damit in der Kategorie „Brand Communication – Brand Events“ gegen eine Vielzahl starker Mitbewerber erfolgreich durch.

„Wir freuen uns sehr, dass luna agency und sportsWorld nach dem Austrian Event Award nun auch mit dem internationalen German Brand Award ausgezeichnet wurden. Diese Verleihung zeigt, dass wir mit dieser besonderen Ausstellung bei sechs europäischen Formel-1™-Rennen ein großartiges Erlebnis für jeden Motorsport- und James-Bond-Fan geschaffen haben. Mit dieser Kooperation haben wir den Grundstein für eine langfristige Partnerschaft mit der Formel 1™ gelegt und freuen uns, Besuchern auch in Zukunft Side-Events an der Rennstrecke bieten zu können“ , betont Michael Kostka, COO sportsWorld.

Special Mention: „Agency of the Year“

Die Arbeit von luna agency wurde im Rahmen des German Brand Award 2020 zusätzlich mit einer Special Mention gewürdigt. „luna agency rückt stets die Marke der Kunden ins Gedächtnis und macht deren Event zum emotionalen Erlebnis. Daher sind wir besonders stolz auf die Special Mention als ,Agency of the Year‘“, so Cathrine Jäger, COO luna agency.

German Brand Award: Der Preis, der Markenerfolge sichtbar macht

Initiiert vom Rat für Formgebung der Design- und Markeninstanz Deutschlands sowie der GMK Markenberatung und juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft, ist der German Brand Award die internationale Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung und -strategie. Mit 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern gilt er als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Marken und Markenmacher.

Über Bond in Motion

Die Ausstellung „Bond in Motion“ bot Hunderttausenden Formel-1™-Fans die Möglichkeit, die legendären Originalautos aus den James-Bond-Filmen der letzten sechs Jahrzehnte zu bestaunen. Unter den Highlights befanden sich der 1937er Rolls-Royce Phantom III („Goldfinger“), der Lotus Esprit S1 Submarine („Der Spion, der mich liebte“), Hinx’s Jaguar C-X75 („Spectre“) und natürlich James Bonds ikonischer DB5, der in sieben Filmen zu sehen ist. Ein besonderes Highlight stellte der Aston Martin V8 Vantage aus dem neuen James-Bond-Film „No Time To Die“ dar. Man konnte die Fahrzeuge beim FORMULA 1™ MYWORLD GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2019 am Red Bull Ring in Spielberg und bei fünf weiteren Grand Prix bewundern: in der Heimat von James Bond und der Formel 1™ am Silverstone Circuit (GB), am Hockenheimring (GER), am Hungaroring (HUN), am Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) und am Autodromo Nazionale Monza (IT). luna agency und sportsWorld brachten die Filmfahrzeuge mit größter logistischer Raffinesse von London nach ganz Europa zu den Fans.

Über sportsWorld

sportsWorld ist eine international tätige Sportmarketingagentur, die bereits erfolgreich Sportpatenschaften in der Formel 1™ und MotoGP™ sowie mit Fußballvereinen wie Inter Mailand oder AS Roma für ihre Kunden realisiert hat. sportsWorld setzt visionäre Ziele in anspruchsvolle, gut geplante Aktivitäten um und unterstützt Sportpatenschaften während des gesamten Entwicklungszyklus mit einer maßgeschneiderten Strategie, einschließlich Aktivitäten für B2B- und B2C-Märkte. Auf diese Weise können optimal abgestimmte Strategiekonzepte für einen erfolgreichen Sport geliefert werden. Mehr auf www.sports.world.

Über luna agency

luna agency verbindet Live-Events mit der digitalen Welt. luna agency kombiniert Event- bzw. Live-Kommunikationskonzepte mit digitalem Know-how. Durch die Entwicklung präziser und maßgeschneiderter digitaler Lösungen stellt luna agency den Erfolg jeder Veranstaltung sicher. Die umfassende Expertise der Agentur in der Konzeption, Planung und Umsetzung garantiert seit über 18 Jahren, dass jede Botschaft eine dauerhafte Wirkung und Relevanz für Kunden, Konsumenten und Mitarbeiter erzielt. luna agency ist eine der führenden Agenturen mit Sitz in Wien, Innsbruck und Zürich; zu ihren Kunden zählen renommierte internationale Unternehmen wie LG Electronics, Swarovski und myWorld. Durch die Verbindung von Live und Digital bietet luna agency ihren Kunden und deren Audience noch beeindruckendere Erlebnisse und verstärkt aktive Interaktion. Im Jahr 2019 wurde die Agentur mit mehreren internationalen Goldpreisen ausgezeichnet. Mehr auf luna.agency



