Planon entwickelt einen umfassenden Satz von 40 Anwendungsfällen für eine sichere und kontrollierte Wiedereintrittsstrategie an den Arbeitsplatz

Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Planon-Nutzer profitieren von umfassenden Anwendungsfällen, die 9 zentrale Prozesse innerhalb einer integrierten Softwarelösung abdecken, um eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Planon, der weltweit führende Anbieter von integrierten Softwarelösungen zur Optimierung von Real Estate- und Facility Management-Prozessen, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen 40 Anwendungsfälle in seinem Integrated Workplace Management System (IWMS) veröffentlicht hat, die Planon-Kunden eigenständig konfigurieren können, um eine sichere und regelkonforme Rückkehr an den Arbeitsplatz zu unterstützen. Während die komplette Rückkehr ins Büro für viele ein längerfristiges Projekt darstellt, haben Unternehmen die Aufgabe, vielschichtige und schrittweise Ansätze für die Rückkehr an den Arbeitsplatz vorzubereiten, die den Empfehlungen und Vorschriften globaler und lokaler Gesundheitsbehörden und Regierungen entsprechen.

"Mit dieser umfassenden Serie von Anwendungsfällen können wir unsere bestehende Planon-Lösung ergänzen und strategisch planen, wie wir unsere Büros sicher und schrittweise wieder öffnen können", so Romy van Overbeek, Facility Manager, Royal Ahold Delhaize NV.

Eine erfolgreiche Strategie für die Rückkehr an den Arbeitsplatz umfasst weitaus mehr als nur die Anpassung von Raumplänen und -kapazitäten und betrifft viele damit zusammenhängende Prozesse. Die Anwendungsfälle von Planon unterstützen Real Estate- und Facility Management-Teams dabei, bei diesem wichtigen Unterfangen einen ganzheitlichen Ansatz für ihr gesamtes Portfolio zu verfolgen - einschließlich der Verwendung von neun zentralen Prozessen, die im IWMS von Planon unterstützt werden:

Besuchermanagement

Zugangsmanagement

Meetingmanagement

Flächen- und Arbeitsplatzmanagement

Reinigungsmanagement

Überwachung der Luftqualität in Innenräumen

Management von Serviceanfragen

Lagermanagement

Homeoffice Support

"Planon hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden bei der Verbesserung und Digitalisierung ihres Gebäudebetriebs, der Schaffung gesunder und ansprechender Arbeitsplätze für die Gebäudenutzer und der bestmöglichen Nutzung ihrer kritischen Ressourcen zur Seite zu stehen", so Pierre Guelen, CEO von Planon. "Planon ist stolz darauf, die Anforderungen unserer Anwendergemeinschaft zu erfüllen und zu unterstützen und diese globale Herausforderung gemeinsam anzugehen."

Planon wird weitere neue Anwendungsfälle für die Pandemiebekämpfung und -kontrolle am Arbeitsplatz entwickeln. Wenn Sie sich einen Überblick über das Angebot von Planon verschaffen möchten, können Sie hier unser kostenloses Informationsmaterial herunterladen.

Über Planon

Seit über 35 Jahren ist Planon ein weltweit führender Anbieter von innovativer Software, bewährten Best Practices und professionellen Dienstleistungen, die Gebäudeeigentümern und -nutzern, FM-Dienstleistern und Finanzcontrollern helfen, Geschäftsprozesse für Gebäude, Anlagen, Arbeitsplätze und Menschen zu optimieren.

