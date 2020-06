Kucharowits: „Brauchen Gesamtkonzept, keine Fleckerlteppichlösungen“

Wien (OTS/SK) - „Wo bleibt das Geld“, fragen sich nach wie vor unzählige Kunst- und Kulturschaffende in Österreich, erklärte SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits Mittwoch in der Nationalratsdebatte. Viele schauen immer noch durch die Finger, bei vielen ist immer noch keine Hilfe angekommen, so Kucharowits, die sich diesbezüglich an den Film „Täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert fühlte. ****

Wenn Österreich seinem Ruf als Kulturnation gerecht werden will, bzw. eine Kulturnation bleiben möchte, „dann müssen wir besser werden. Es braucht ein Gesamtkonzept und keine Fleckerlteppichlösungen“, schloss Kucharowits. (Schluss) up/PP

