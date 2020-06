Turracher Höhe: Flow-Gefühl & Bike-Fun am Berg

Turracher Höhe: noch mehr Outdoor-Adventure mit einer neuen Trail-Area

Let it flow…

Egal ob Flowrider oder Laufrad-Flitzer, Pro oder Rookie, Strampler oder E-Biker, Stadtradler oder Mountainbiker. Auf dem sonnigen Hochplateau zwischen Kärnten und der Steiermark geht‘s diesen rund: Auf dem Kornock-Kids- & Übungsgelände bei der Kornock Talstation können sich XS-Biker auf dem Mini Skill Trail, dem Nocky’s Kids Loop und dem kleinen Pumptrack austoben und dabei spielerisch ein Gefühl fürs Bike entwickeln. Gleich nebenan am Übungswiesenhang locken die ÜWI-Mini-Trails: mit sanften Wellen und Anliegerkurven auf Rookies. An den Start gelangen kleine Downhiller dank eines 50 Meter langen Förderbandes. Auf den beiden Technik-Trails feilen Groß und Klein an ihren Bike Skills. Trail Nr. 1 fließt sanft dahin, Trail Nr. 2 fordert auf 400 Metern Länge und mit anspruchsvollerem Wurzel- und Steinuntergrund. Mit dem Übungswiesenlift geht‘s hinauf zum Einstieg in den ÜWI-Flow-Trail: 600 Höhen- und 45 Tiefenmeter schlängelt er sich mit sanften Anliegerkurven und Wellen dem Übungswiesenhang dem blau glitzernden Turracher See entgegen. Der Kornock-Flow-Trail wiederum, das Highlight der neuen Trail-Area, startet am Gipfel der Berg-Station. Er ist knapp 6 Kilometer lang und bietet Surf-Spaß inklusive Panorama von den Nockbergen bis zum glitzernden Turracher See: mit einem kleinen Kurven-Karussell, Stegen und Brücken. Dafür müssen allerdings die Trail-Basistechnik und die Kondition stimmen. Realisiert wurden die Trails von Allegra Tourismus in Kooperation mit den Bergbahnen und dem Tourismusverein Turracher Höhe.

Motor oder Muskeln?!

Auch MTB- (Mountain-Bike) - und E-Bike-Fans kommen auf der Turracher Höhe auf ihre Kosten. Denn mit den sanften Kuppen der Nockberge, Österreichs größtem zusammenhängenden Zirben-Wald, weitläufigen Almen und drei Bergseen ist die Urlaubsregion ein Traum für Tourenbiker. Zwei ausgeschilderte MTB- und E-Bike-Routen mit unterschiedlicher Länge und verschiedenen Schwierigkeitsgraden führen über Saureggen bis nach St. Lorenzen (Sauereggen-Runde: 9,5 Kilometer & 301 Höhenmeter; St. Lorenzen Runde: 25,6 Km & 997 Hm).

Biker willkommen

Insgesamt zehn Betriebe der Turracher Höhe haben sich ganz auf das Urlaubserlebnis mit dem Bike eingestellt. Mit absperrbaren Einstellräumen und eigenen Waschplätzen für Bikes, einem Rad-Reparatur-Paket und Einrichtungen zum Waschen und Trocknen von Trikots gehen sie auf die speziellen Bedürfnisse von Rad-Urlaubern ein. Die Bike-Betriebe zählen auch zu den Butler-Betrieben der Turracher Höhe. Mit der im jeweiligen Hotel erhältlichen Butlercard genießen die Gäste nicht nur das Verwöhn-Programm des Almbutlers, sondern bekommen auch eine Ermäßigung auf die Tages- und 4-Stunden-Bike-Tickets: https://www.turracherhoehe.at/de/butlercard.

Bergab-Abenteuer auf 2 Rädern

Mit dem neuen Trail-Area bietet die Turracher Höhe allen Aktivurlaubern nun noch mehr Outdoor-Fun und -Action. In den nächsten Jahren soll die Trail-Area sogar noch weiter ausgebaut werden.

Den Gästen soll damit ein nachhaltig gebautes und bis ins kleinste Detail durchdachtes Mountain- Bike-Angebot für alle Alters- und Könner-Stufen zur Verfügung stehen. Neben einem naturnahen Bike-Erlebnis auf varianten- und abwechslungsreichen Trails finden Bike-Urlauber auf der Turracher Höhe auch eine professionelle Infrastruktur vor. Die beiden Sporthändler Intersport Brandstätter und die Sportschule Huskys bieten einen Bike-Verleih, einen kleinen Shop sowie eine Bike-Schule.

Gemeinsame Sache

Durch die gute Kooperation zwischen Bergbahnen, Tourismusbetrieben und Grundstücksbesitzern konnte das neue Projekt – die Turracher Höhe Trail-Area – perfekt umgesetzt werden. Im Sinne eines respektvollen Miteinander sind daher auch alle Bike-Gäste aufgefordert, die mit Grundeigentümern, Förstern und Jägern vereinbarten Rahmenbedingungen sowie Schutz- und Ruhezonen zu beachten.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Kornock-Flow-Trail: rund 6 km langer naturbelassener Trail bei der Kornock-Bahn, 400 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad blau

rund 6 km langer naturbelassener Trail bei der Kornock-Bahn, 400 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad blau ÜWI-Flow-Trail : 600 Meter lang beim Übungswiesenlift, 85 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad grün/blau

: 600 Meter lang beim Übungswiesenlift, 85 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad grün/blau 2 Technik-Trails: Trail #1: 500 Meter, 12 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad rot; Trail #2: 400 Meter, 8 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad grün

Trail #1: 500 Meter, 12 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad rot; Trail #2: 400 Meter, 8 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad grün ÜWI-Mini-Trail mit Förderband

Kornock Kids- & Übungsgelände : mit Mini-Skill-Trail, Nocky’s Kids Loop & Pumptrack

: mit Mini-Skill-Trail, Nocky’s Kids Loop & Pumptrack MTB- & E-Bike-Routen: ausgeschilderte Wege über Saureggen bis nach St. Lorenzen

