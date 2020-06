Einladung zur PK: COVID-19: Rekonvaleszentenplasma rettet Leben - 22. Juni, 9:30 Uhr

Personen, die von COVID-19 genesen sind, können mit einer Blutplasmaspende die Genesung von Erkrankten beschleunigen – Österreichische Ärztekammer startet Aufklärungsaktion.

Wien (OTS) - Mit Hochdruck wird weltweit an antiviralen Medikamenten und möglichen Impfstoffen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gearbeitet. Bis dahin ist die einzig gezielte Maßnahme die passive Immunisierung von COVID-19-Erkrankten. Dabei werden Antikörper von Menschen, die von einer Infektion bereits genesen sind, an aktuell Erkrankte übertragen und so deren Abwehr unterstützt. Idealerweise wird das Rekonvaleszentenplasma frühzeitig zugeführt, um den Krankheitsverlauf zu erleichtern oder zu verkürzen.

a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer



Ass.-Prof. Dr. Gerda Leitner, Interimistische Klinikleitung, Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, MedUni Wien



ao. Univ.-Prof. Dr. Dieter Schwartz, Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, MedUni Wien



Dr. Christof Jungbauer, Medizinische Leitung der Blutspendezentrale für Wien, Niederöstereich und Burgenland, Österreichisches Rotes Kreuz



Datum: 22.06.2020, 09:30 - 11:00 Uhr

