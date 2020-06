Tierschutz Austria - die lauteste Stimme für Tiere

Der Wiener Tierschutzverein war schon immer die Stimme der Tiere. Diese Stimme erschallt künftig noch lauter.

Vösendorf (OTS) - Denn aus dem Wiener Tierschutzverein (WTV) wird Tierschutz Austria (kurz TSA), die erste Anlaufstelle für Tiere und tierliebe Menschen Österreichs. Nach 175 erfolgreichen Jahren verpasst sich der Traditionsverein einen zeitgemäßen und modernen Außenauftritt - ein von langer Hand geplantes Projekt zum Wohle der Vereinszukunft, dass aber gerade in Zeiten wie diesen dringend nötig scheint: „Wir wollen, dass unser Land in Sachen Tierschutz-Standards internationale Maßstäbe setzt, vor der eigenen Türe kehrt - hier gibt es einiges zu tun - und dass wir gemeinsam mit all den tausenden Tierfreundinnen und Tierfreunden den Beweis antreten, dass Tierschutz nicht nur den Tieren nützt, sondern auch ethisch ohne Alternative ist und letztlich auch absolut notwendig für uns Menschen ist, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria.

Die Vereinsfarbe wechselt von Orange auf Rot, der Verein heißt in der Öffentlichkeit nun Tierschutz Austria, das neue Logo - ein Tiergesicht mit Herz - steht für alle Schützlinge und Tiere in Not, die von Tierschutz Austria betreut, gerettet, versorgt oder gepflegt werden. „Der neue Name „Tierschutz Austria“ soll unsere tiefe Überzeugung symbolisieren, Menschen mit einem Lächeln für den Tierschutz zu gewinnen und mutige Schritte mit Herz und Hirn zu setzen“, sagt Petrovic. So erstrahlen Website, das Vereinsmagazin „Tierfreund“, das Tierschutzhaus in Vösendorf & Co. ab 17. Juni 2020 in neuem Glanz.

Tierschutz hört nicht in Vösendorf auf

„Nach 175 Jahren ist dies die logische und notwendige Weiterentwicklung. Wir haben erkannt, dass uns unser bisheriger Name stark einschränkt und wir den Menschen zeigen müssen, dass Tierschutz für uns nicht in Vösendorf aufhört. Denn wir sind längst nicht mehr nur in Wien oder dem südlichen Niederösterreich, sondern über die Grenzen hinaus tätig“, so Petrovic. Sei es in tierrechtlichen Belangen, etwa im Kampf für das Wohl der Nutztiere Tiere oder zum Wohle von Haustieren und Tierbesitzern in Not. Petrovic: „Wir haben uns längst weiterentwickelt. Zeit, dies auch nach außen zu stärker zu zeigen“.

Wiener Tierschutzverein bleibt formal bestehen

Ganz wichtig ist allerdings, dass sich nur die äußerliche Erscheinung ändert. Der Verein selbst bleibt im Hintergrund bestehen. „Keine Sorge, am Rechtssubjekt des Traditionsvereins ändert sich gar nichts. Tierschutz Austria ist ein starkes Zeichen dafür, was wir seit Generationen sind und was wir tun: Wir erheben tagtäglich rund um die Uhr die Stimme für die Tiere in ganz Österreich und für die Bewahrung von natürlichen Lebensräumen und den Schutz der Vielfalt des Lebens“, sagt Petrovic. Tierschutz Austria ist der WTV und finanziert sich rein aus den Spenden tierlieber Menschen. Spendenkontoinhaber bleibt demnach weiterhin der WTV.

Die Zukunft?

Mit neuen Namen im Gepäck feilt der Verein auch an seiner Zukunft. So sind für die nächsten Jahre einige Dinge geplant: Vorerst bleibt Österreichs größtes Tierheim, das Tierschutzhaus von Tierschutz Austria, am aktuellen Standort in Vösendorf. Doch aufgrund der bekannten Probleme rund um die Altlast arbeitet der Vereinsvorstand an Alternativen. Auch an einem Standortkonzept wird gefeilt. TSA verfügt mit dem Tierschutzhaus, der Wildtierstation in Gloggnitz und der Tierpension in Brunn am Gebirge aktuell über drei Standorte - weitere könnten in den nächsten Jahren folgen. „Genaue Details zu diesen Plänen werden wir zum gegebenen Zeitpunkt nennen“, so Petrovic abschließend.

Über Tierschutz Austria

Tierschutz Austria (TSA) ist erste Anlaufstelle für tierische Notfälle und bringt bald 175 Jahre Expertise in Sachen Tierhaltung und Tierpflege mit, bietet praktische Hilfe für Haus-, Wild- und Nutztiere (erstklassige Versorgung, Pflege und Vermittlung). Des Weiteren setzt sich TSA für die Rechte der Tiere ein, für faire Lebensbedingungen und artgerechte Haltung und den Erhalt von Arten und Lebensräumen. In ganz Österreich. UnterstützerInnen können sich auf www.tierschutz-austria.at informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Pressesprecher

Tierschutz Austria

Triester Straße 8

2331 Vösendorf

Mobil: 0699/ 16 60 40 66

Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at