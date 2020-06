JVP-Sachslehner ad Entlastungspaket: Bundesregierung sichert unsere Zukunft!

Konjunkturpaket entlastet besonders junge Menschen und sichert langfristig den Wirtschaftsstandort Österreich

Wien (OTS) - „Als Junge ÖVP freuen wir uns über das von der Bundesregierung präsentierte Konjunkturpaket, das einen Schutzschirm über die österreichische Wirtschaft spannt und gleichzeitig die Weichen dafür stellt, dass wir gestärkt aus dieser Krise herauskommen“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, anlässlich des größten Entlastungspaketes der zweiten Republik.



Mit dem Konjunkturpaket werden zahlreiche Entlastungen und Förderungen, speziell für junge Menschen, auf den Weg gebracht. Diese reichen von massiven Investitionen in den Bildungsbereich über Maßnahmen zur Vereinfachung von Unternehmensgründungen bis hin zu generellen Steuerentlastungen sowie gezielten Förderung von Lehrlingen.



„Gerade wir Junge sind in vielfältigen Bereichen von der Krise betroffen. Mit diesem Paket sorgen wir gemeinsam mit der Bundesregierung dafür, dass junge Menschen diese Krise gut und schnell überstehen“, so Sachslehner abschließend.



