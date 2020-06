Einladung Pressegespräch Hello bank! am 25.06.2020 im neuen Headquarter

Salzburg (OTS) - Die Hello bank! feiert ihr 25-Jahre-Jubiläum, baut ihren Erfolg weiter aus und hat auch während der Corona-Krise viele Menschen digital an die Börsen gebracht. Außerdem hat Österreichs führender Online Broker gerade sein neues Headquarter in Salzburg bezogen. Deshalb laden Sie CEO Robert Ulm und das Team der Hello bank! zu folgendem Pressetermin ein:



Termin: Donnerstag, 25. Juni 2020, 11:00 Uhr

Ort: Hello bank!, Business Center Hagenau, Oberndorfer Straße 35B, 5020 Salzburg



Themen:

• Neues Headquarter, neue Arbeitswelten – BNP Paribas & Hello Bank! stärken Standort Salzburg

• Auswirkungen Corona – Lage an den Finanzmärkten bringt Menschen an die Börsen

• Hello bank! Jubiläum – 25 Jahre Pionier und Marktführer im Online Brokerage



Programm:

11:00 Uhr Begrüßung & Statement CEO Robert Ulm

11:20 Uhr Gespräch, Fragen & Antworten

11:45 Uhr Rundgang durch das neue Hello bank! Headquarter

12:00 Uhr Test-Verkostung des Office- und Homeoffice-Lunch von 95 Grad, mit Einführung durch Horst Gallbauer, Geschäftsführer 95 Grad



Um Anmeldung wird bis zum 22. Juni 2020 gebeten:

Christian Schernthaner, ikp Salzburg

T +43 662 633 255-114

M +43 699 10663254

E christian.schernthaner@ikp.at



Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen auf Ihre Teilnahme.



Doris Ladewig

Corporate Communications | Unternehmenssprecherin

Hello bank!

&

Christian Schernthaner

ikp Salzburg



Informationen zur Anreise: Das neue Hallo bank! Headquarter finden Sie im Business Center Hagenau Oberndorfer Straße 35B. Von der Stadt kommend gibt es nach dem Umspannwerk Hagenau eine neue Abbiegespur, die Hello bank! finden Sie im Block B. Davor sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Für die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr ist die S-Bahn-Station Hagenau in der unmittelbaren Nähe.

Über die Hello bank!

Die Hello bank! ist Teil der BNP Paribas Gruppe und seit 25 Jahren Pionier und Marktführer im Online Brokerage in Österreich. Sie unterstützt ihre Kunden dabei, ihre finanzielle Unabhängigkeit selbst in die Hand zu nehmen. In Österreich betreut die Hello bank! rund 80.000 Kunden. Per Ende 2019 betrug das Portfoliovolumen (assets under management) mehr als 6 Milliarden Euro, mehr als eine Million Wertpapier-Transaktionen wurden abgewickelt.

Die Hello bank! bietet das größte, unabhängige Produktangebot im Anlage- und Trading-Segment zu günstigen Konditionen. Innovative Trading-Plattformen und digitale Tools, verbunden mit günstigen Konditionen und Aktionen, ermöglichen eine orts- und zeitunabhängige Abwicklung der Finanzgeschäfte, um Chancen an den Finanzmärkten zeitnah nutzen zu können. Für ihr Kundenservice wurde die Hello bank! als „Branchen-Champion 2020“ (ÖGVS Gesellschaft für Verbraucherstudien) mit dem 1. Platz in der Kundenzufriedenheit unter den Online-Brokern ausgezeichnet.

Ein besonderes Anliegen der Hello bank! ist es, Finanz- und Börsenfachwissen zu vermitteln. Die Hello bank! Akademie bietet dafür ein breites und kostenloses Online-Bildungsangebot mit dem Ziel, Kunden zu befähigen, zu jeder Zeit die persönlich richtigen Anlageentscheidungen treffen zu können.



