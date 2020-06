Mit CSR besser durch Krisen

Morgen erscheint die neue Ausgabe des nachhaltigen Wirtschaftsmagazins BUSINESSART mit den Ergebnissen einer CSR-Umfrage und dem Schwerpunkt "Mobilität".

Mit CSR besser durch Krisen?

„CSR wird derzeit nicht gebraucht. Das Management hat die Stopp-Taste für all meine Aktivitäten gedrückt." Das erzählte mir Anna B. (Name geändert), CSR-Managerin in einem österreichischen Unternehmen, während des Lock-Downs Anfang April. Ist CSR tatsächlich nur in Schönwetterperioden möglich? Oder kommen Unternehmen mit strategischer CSR besser durch Krisen? Wir haben nachgefragt.

Automobilindustrie: Die fetten Jahre sind vorbei

Die Automobilindustrie steht vor ihrem bislang größten Transformationsprozess.

steht vor ihrem bislang größten Transformationsprozess. Die Mobilitätswende wird zum Jobmotor : das große Potential von Elektrifizierung, Vernetzung und Daten

: das große Potential von Elektrifizierung, Vernetzung und Daten Mobilität in einer digitalisierten Arbeitswelt : Mobile Workers und mobile Lives erfordern flexiblere Angebote

: Mobile Workers und mobile Lives erfordern flexiblere Angebote Mobilität in der Praxis: So reduzieren Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck

Politik & Rahmenbedingungen

Interview mit Bundesministerin Leonore Gewessler : "Es kann nicht sein, dass wir die Verfehlung von Zielen fördern."

CO2-Steuer: Konzepte gegen den Klimawandel

Service

Videokonferenz im Homeoffice: Neun Programme im Vergleich

