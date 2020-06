AVISO: Morgen Pressekonferenz Anschober/Drosten: Coronakrise in Österreich - Rückblick & Ausblick

Wien (OTS/BMSGPK) -



Pressekonferenz Anschober/Drosten: Coronakrise in Österreich -

Rückblick & Ausblick



Drei Monate nach dem Shutdown analysieren Gesundheitsminister Rudi

Anschober und Prof. Christian Drosten via Live-Schaltung aus Berlin

gemeinsam mit ExpertInnen des Beraterstabs der Coronavirus Taskforce

am Mittwoch, 17. Juni 2020, um 11:00 Uhr die vergangenen Monate in

Österreich und Europa. Zusätzlich wagen sie einen Ausblick für den

Herbst und geben Einblicke in Vorbereitungen hinsichtlich einer

möglichen, erneuten Infektionswelle.



TeilnehmerInnen:

• Gesundheitsminister Rudolf Anschober

• Prof. Christian Drosten, Charité Berlin, Virologe / via

Live-Schaltung

• Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Elisabeth Puchhammer, Meduni-Wien,

Virologin

• Ao. Univ. Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer

Gesundheit Österreich GmbH



Auf Grund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist

nur ein begrenztes Kontingent an TeilnehmerInnen vor Ort möglich.

Wir müssen Sie daher um Anmeldung an

pressesprecher @ sozialministerium.at bitten.



Wir danken für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis!



Datum: 17.6.2020, um 11:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



Url: http://www.sozialministerium.at



