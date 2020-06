Glückwünsche aus Politik und Kirche für Erzbischof Lackner

Bundespräsident Van der Bellen, Bundeskanzler Kurz und Kultusministerin Raab stellen sich auf Twitter mit Gratulationen ein - Caritaspräsident Landau und Katholischer Familienverband ebenfalls unter den Gratulanten

Wien (KAP) - Glückwünsche aus Politik und Kirche hat es am Dienstag für Erzbischof Franz Lackner gegeben, der bei der Sommervollversammlung der Bischöfe in Mariazell zum neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz gewählt worden war. "Herzliche Gratulation zur Wahl zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit", twitterte etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er wünsche Erzbischof Lackner für diese verantwortungsvolle Aufgabe "alles Gute und jeden denkbaren Erfolg". In gleicher Weise twitterte Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Ich gratuliere Bischof Franz Lackner ganz herzlich zur Wahl". Für die kommenden Aufgaben wünsche er ihm "alles erdenklich Gute", so Kurz.

Auch Caritaspräsident Michael Landau freute sich via Twitter über die Wahl von Erzbischof Franz Lackner und Bischof Manfred Scheuer als dessen Stellvertreter. Zugleich sprach Landau Kardinal Schönborn für seine 22-jährige Amtszeit als Vorsitzender "ein großes Danke" aus.

"Ich gratuliere dem neuen Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, herzlich und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit" hieß es zudem auf Twitter bei Kultusministerin Susanne Raab.

Erfreut über die Wahl Lackners hat sich am Dienstag auch der Katholische Familienverband Österreichs gezeigt. "Wir freuen uns sehr, dass der amtierende Familienbischof Franz Lackner zum neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz gewählt wurde", so Verbandspräsident Alfred Trendl in einer Aussendung. Mit dem Erzbischof verbinde den Familienverband eine sehr gute Gesprächsbasis. Lackner habe "stets ein offenes Ohr für die Familienangelegenheiten und unterstützt uns aktiv in unserer Arbeit", so Trendl. Er wünsche dem neuen Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz alles Gute und Gottes Segen für die neue Aufgabe.

Mehr unter: www.kathpress.at/Bischofskonferenz-2020-Mariazell

