Moonbug startet Kinderkanal auf Sky Kids

London (ots/PRNewswire) - Zehn der beliebtesten Moonbug-Marken stehen ab sofort werbefrei auf Sky-Plattformen zur Verfügung

Moonbug, ein globales Unterhaltungsunternehmen, das werteorientierte Inhalte für Kinder bereitstellt, meldete heute den Start des Moonbug-Kanals auf Sky, Europas führendes Medien- und Entertainmnent-Unternehmen. Ab heute haben Familien in Großbritannien und Irland mit Sky über den neuen VoD-Kanal werbefreien Zugang zu Moonbugs beliebtesten Kindersendungen. Hierzu zählen die weltweiten Hits Little Baby Bum, Go Buster, Playtime with Twinkle, Digley and Dazey, Dr Poppy's Pet Rescue, T-Rex Ranch, Gecko's Garage, The Sharksons, Supa Strikas sowie Moonbugs erste Originalserie Mia's Magic Playground.

"Als größte Plattform Europas bieten wir Millionen neuen Zuschauern und Abonnenten in Großbritannien und Irland über unseren Spezialkanal Moonbug nun Zugang zu unseren beliebtesten Charakteren und Inhalten. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Sky zu erweitern und treiben unser Wachstum und unsere Rolle als Kurator qualitativ hochwertiger Marken weiter voran", erklärte Nicolas Eglau, Leiter der EMEA-Region bei Moonbug.

Lucy Murphy, Direktorin der Abteilung für kindgerechte Inhalte, fügte hinzu: "Wir freuen uns, den Moonbug-Kanal als Teil unserer Produktlinie Sky Kids bei Sky willkommen heißen zu dürfen. Wir sind überzeugt davon, dass der Sender unsere jungen Zuschauer mit seinem unglaublichen Angebot an kindgerechten Inhalten begeistern wird, für Unterhaltung sorgt und Lernanstöße bietet."

Bei Moonbugs beliebten Kinderprogrammen stehen Geschichten im Vordergrund, die Kindern bei Lern- und Wachstumsprozessen zur Seite stehen, indem Werte wie Mitgefühl, Empathie und Stärke gefördert werden. Der Moonbug-Kanal ist ab jetzt in Großbritannien und Irland auf Sky Q zugänglich und wird in Kürze über Sky Go und die Sky Kids-Applikation erhältlich sein. Moonbug-Inhalte werden regelmäßig aktualisiert.

Informationen zu Moonbug

Moonbug ist ein preisgekröntes, global tätiges Entertainment-Unternehmen, das unterhaltsame Inhalte für Kinder anbietet, die zugleich Werte vermitteln. Moonbug erwirbt, erstellt und vertreibt Inhalte für Kinder im Vorschulalter. Das Unternehmen, das einer der größten auf Kinder ausgerichteten Digital-Media-Konzerne weltweit ist, wurde von den Medienveteranen René Rechtman, CEO, und John Robson, COO, mitbegründet und ist mit Firmenzentralen in London und Los Angeles vertreten.

Moonbugs geistiges Eigentum umfasst globale Hits wie Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage und viele weitere. Die Shows von Moonbug sind auf internationalen Plattformen wie YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video und vielen anderen verfügbar.

Informationen zu Sky

Mit 24 Millionen Kunden in sieben Ländern gilt Sky als Europas führendes Medien- und Entertainment-Unternehmen und gehört mit Stolz der Comcast-Gruppe an. Unsere 32.000 Mitarbeiter verbinden unsere Kunden mit den besten Unterhaltungs-, Sport-, Nachrichten- und Kunstprogrammen sowie mit unseren lokalen Originalinhalten.

Im Anschluss an den Erfolg von Sky Originalen wie Chernobyl planen wir, unsere Investitionen in Originalinhalte bis 2024 verdoppelt zu haben. Zusätzlich entwickeln wir ein neues Fernseh- und Filmstudio, Sky Studios Elstree, das der Schaffung von über 2000 neuen Arbeitsplätzen dient und alleine in den ersten fünf Jahren für zusätzliche 3 Milliarden Pfund an Produktionsinvestitionen im britischen Kreativsektor sorgen soll.

Unsere Technologie lässt Kunden verfolgen, was sie möchten, wann sie möchten und wie sie möchten und da wir unzähligen Familien die von ihnen bevorzugten Inhalte zur Verfügung stellen, sehen wir es als unsere Pflicht, dieser Aufgabe in einem sicheren Rahmen nachzukommen. Daher bieten wir Dienste wie Sky Broadband Buddy und die Sky Kids-Applikation an. Unser Online-Streaming-Service NOW TV lässt Zuschauer alle Vorteile von Sky mit der Flexibilität einer vertragslosen Dienstleistung erleben.

Darüber hinaus vertreten wir die Meinung, dass ein Unternehmen unserer Größenordnung eine Verantwortung trägt, die weit über geschäftliche Aspekte hinausgeht und zusätzlich von gesellschaftlicher Bedeutung ist. Vor kurzem gaben wir eine Reihe von Zusagen bekannt, die gegen Rassismus vorgehen und Diversität und Inklusion fördern sollen. Um gewährleisten zu können, dass diesen Zusagen nachgekommen wird, wird Sky für die kommenden drei Jahre jährlich 10 Millionen Pfund in sämtliche seiner Märkte investieren. Wir haben uns dazu verpflichtet, bis 2030 zu Europas erstem Entertainment-Unternehmen zu werden, das Kohlendioxidemissionen auf Null reduzieren konnte - zwei Jahrzehnte bevor es zur gesetzlichen Norm wird. Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert, und wurden von The Times und Stonewall für unser Engagement für Vielfalt ausgezeichnet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1 191278/Moonbug_Sky_Kids.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Briana Trulear

briana @ clarity.pr