ÖW und ÖBB bewerben nachhaltigen Inlandsurlaub

Inlandskampagne #EntdeckeDeinEigenesLand erfolgreich gelauncht -Klimafreundliche Mobilität verzeichnet Steigerungsraten - Nachhaltigkeit und Sicherheit gewinnen an Bedeutung

Wien (OTS) - Auch wenn die grenzüberschreitende Reisefreiheit langsam zurückkehrt, wird dem Inlandstourismus im Sommer 2020 eine besondere Bedeutung zukommen. Aus diesem Grund hat die Österreich Werbung (ÖW) Anfang Juni gemeinsam mit den Städten und den neun Bundesländern die bisher größte Kommunikationsoffensive im Inland gestartet unter dem Motto „Auf Dich wartet ein guter Sommer. Entdecke Dein eigenes Land“.

ÖBB – umweltfreundlicher Mobilitätspartner der Inlandskampagne

Als nachhaltigen Mobilitätspartner für die Inlandskampagne konnte die Österreich Werbung die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gewinnen. Mittels verstärkter Online-Kommunikation und einer großangelegten Out-Of-Home-Kampagne legen ÖBB und ÖW den Österreicherinnen und Österreichern gemeinsam das Neuentdecken einer der begehrtesten Urlaubsdestinationen weltweit ans Herz – bei umweltfreundlicher Anreise.

Für die Österreicherinnen und Österreicher ist Nachhaltigkeit eines der Themen, die seit Corona nochmal deutlich an Bedeutung zugelegt haben“, sagt Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. „Umso mehr freut es mich, dass die Anreise mit der Bahn - schon vor Corona - immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und dieses Bewusstsein durch unsere Inlandskampagne sicher noch verstärkt wird“.

„Gerade jetzt ist es Zeit, Österreich neu zu entdecken und den Urlaub in Österreich zu verbringen. Deshalb freue ich mich über die Kooperation mit der Österreich Werbung. Wir ergänzen uns ideal: Österreich ist ein wunderbares Land, um Urlaub zu machen – und die ÖBB bieten die entspannteste Anreise zu unseren Seen und Bergen,“ so Andreas Matthä, CEO der ÖBB.

Die ÖBB starten im Sommer ihre Kampagne „Österreich neu entdecken“ und bieten ihren Vorteilscard-Kunden besondere Angebote, wie zum Beispiel die Sitzplatzreservierung um einen Euro. Mit der Homepage www.oebb.at/entdecken gibt es ein umfassendes Portal mit Angeboten für Urlaub und Ausflüge in Österreich – ein „Hub“ für alle Österreich-Entdecker. Zudem haben die ÖBB-Railtours, Österreichs führender Bahnreiseveranstalter, attraktive Bahn- & Hotel-Packages geschnürt und sorgen so für den perfekten Urlaub in „Rot-Weiß-Rot“.

Laut der Gästebefragung T-MONA der Österreich Werbung reisten im Tourismusjahr 2017/18 zwölf Prozent der Inlandsgäste umweltfreundlich mit der Bahn an. Im Tourismusjahr 2018/19 waren es bereits 16 Prozent.

Bahnreisende für den Tourismus besonders attraktiv

Die T-MONA-Studie zeigt außerdem, dass Inlandsgäste, die per Bahn anreisen, im Hinblick auf die Wertschöpfung besonders attraktiv für den Tourismus sind: Mit Tagesausgaben von 174 Euro pro Person/Nacht (ohne Anreise) liegen sie deutlich höher als beispielsweise Autofahrerinnen und Autofahrer mit 150 Euro pro Person/Nacht.

Österreich punktet als verantwortungsvolles Gastgeberland

Natürlich gewinnt auch das Thema Sicherheit bei Urlaubsplanungen an Bedeutung. So gewichten laut einer kürzlich von der ÖW und den neun Bundesländern in Auftrag gegebenen und von der Trendforscherin Sophie Karmasin veröffentlichten Studie knapp 48% der Befragten „Sicherheit“ jetzt stärker als vor Corona. Sicherheit bedeutet in diesen Zeiten Sorgfalt, Transparenz und Verlässlichkeit von Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung: Sichtbare Hygienestandards und Maßnahmen zum social distancing sind ein Qualitätskriterium und ausschlaggebend für Urlaubsbuchungen in Österreich. „Anhand der um beinahe 50 Prozent gesteigerten Zugriffsrate auf unseren Online-Portalen erkennen wir die Notwendigkeit, zeitnah, sicher und vertrauensvoll zu informieren“, so Stolba. Aus diesem Bewusstsein heraus, hat die ÖW ein Service- und Informationskonzept umgesetzt, um den Gästen aus aller Welt Fragen rund um Sicherheit und Hygiene im Vorfeld des Urlaubs zu beantworten und Österreich als verantwortungsvolles Gastgeberland zu positionieren.

Anreise per Bahn auch in Deutschland & Schweiz im Trend

Auch bei den Gästen aus Deutschland und der Schweiz hat die klimafreundliche Anreise auf Schienen an Bedeutung gewonnen. Deshalb setzt die Österreich Werbung auf diesen Märkten ebenfalls auf Kooperationen mit den großen nationalen Bahnbetreibern. Die ÖBB werden ab 26. Juni ihr Nightjet-Netzwerk nach Deutschland und in die Schweiz wiederaufnehmen und damit auch ausländischen Urlaubsgästen eine umweltschonende Alternative für ihre Reise nach Österreich bieten.



