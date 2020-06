Wiener Gastro-Gutschein: Schon hunderte Gastro-Betriebe sind dabei!

Anmeldung läuft an, Gutscheine werden für Versand vorbereitet

Wien (OTS) -

Der Wiener Gastro-Gutschein steht in den Startlöchern! Gestern Nachmittag ging die Website www.wienergastrogutschein.at online, unter der sich alle Wiener Gastro-Betriebe einfach registrieren können, um an der Aktion teilzunehmen. „Bereits in den ersten Stunden haben sich über 350 Betriebe angemeldet! Das zeigt das große Interesse bei den Wirten. In den nächsten Tagen werden noch weitere Anmeldungen gesammelt, dann kommen die 950.000 Gutscheine zur Post“, berichten Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke. „Unter der Website www.wienergastrogutschein.at können sich ab sofort auch alle Wienerinnen und Wiener informieren, bei welchen Betrieben sie ihren Gastro-Gutschein einlösen können."



Die Wirtschaftskammer Wien hat als Kooperationspartner beim Gastro-Gutschein alle Wiener Gastronomie-Betriebe mit einem Brief über die Anmeldemöglichkeit informiert und ihnen ein Plakat zur Verfügung gestellt, mit dem sie ihren Kundinnen und Kunden signalisieren, dass sie Gastro-Gutscheine akzeptieren. „Das starke Echo der Wiener Gastronomen und Kaffeehaus-Betreiber ist äußerst positiv und zeigt, wie wichtig diese Aktion für die von Corona besonders betroffene Branche ist“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.



Der Wiener Gastro-Gutschein ist eine Aktion der Stadt Wien in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien. Alle 950.000 Wiener Haushalte bekommen einen Gutschein über 25 Euro bei Single-Haushalten oder 50 Euro bei Mehrpersonen-Haushalten, der bei teilnehmenden Gastronomie-Betrieben in Wien bis Ende September eingelöst werden kann. Die Aktion soll der hiesigen Gastronomie den Start nach dem Corona-Lockdown erleichtern und gleichzeitig den Wienerinnen und Wienern ein Stück Lebensqualität nach den einschneidenden Ausgangsbeschränkungen zurückgeben. Insgesamt nimmt die Stadt 40 Millionen Euro für die Aktion in die Hand. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Paul Weis

Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig

+43 1 4000 81846

paul.weis @ wien.gv.at



Nikolai Moser

Pressesprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81218

nikolai.moser @ wien.gv.at



Wirtschaftskammer Wien

Michael Vorauer – Presse und Newsroom

T. 01 51450 1476

M. 0664 403 01 91

E. michael.vorauer @ wkw.at

W. news/wko.at/wien