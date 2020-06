Millionen durch die Crowd: ROCKETS übertrifft 70 Mio. Euro-Marke bei Investitionsvolumen

Graz (OTS) - Die Grazer ROCKETS Plattformen (GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET) beweisen als österreichischer Marktführer einmal mehr ihre Spitzenposition im Crowdinvesting-Segment: Mehr als 70 Millionen Euro wurden seit Bestehen durch insgesamt 28.000 Kleinanleger in 176 Unternehmen und Projekte aus Österreich sowie Deutschland investiert. Die Investitionsmöglichkeiten der Plattformen reichen von nachhaltigen Startups, über Energie- und Immobilienprojekte bis hin zu etablierten Unternehmen.

Kein Investitionsstopp während COVID-19

Mehrere Crowdinvesting-Projekte, deren Zeichnungsphase während der Corona-Phase gestartet wurde, haben in wenigen Wochen das Finanzierungsziel erreicht. Viele Anleger investieren damit auch während der Krise in heimische Unternehmen. Beispiele hierfür sind u.a. das Immobilien-Neubauprojekt “Nachreihengasse Wien” des Bauträgers Ortner Real mit 1.000.000 Euro, oder das aus der PULS 4-Sendung “2 Minuten 2 Millionen” bekannte Nahversorgungs-Startup Kastl Greissler, das eine Summe von 300.000 Euro innerhalb von nur 24 Stunden einsammeln konnte.

“ Besonders aktiv war unsere Crowd bei Investitionen in Immobilienprojekte – eine Branche, die generell als krisenresistent gilt. Aber auch bei Investitionen in Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitsbereich konnte die ROCKETS-Gruppe besondere Highlights verbuchen” , freut sich ROCKETS-CEO Wolfgang Deutschmann. “Das zeigt uns, dass wir mit unserem Fokus auf Zukunftsthemen und unsere klare Ausrichtung auf ein umfangreiches Anlageportfolio genau richtig liegen.”

Mehr als 10 Millionen Euro Rückflüsse an die Crowd

Für immer mehr Anleger ist Crowdinvesting Teil eines ausgewogenen Anlagemixes. In puncto Rückzahlungen an die Anleger wurde mit insgesamt 10,4 Millionen Euro – fast 15 % des gesamten Anlagevolumens – ebenfalls ein Meilenstein erreicht. Die Rückflüsse setzen sich sowohl aus Zinszahlungen als auch aus Rückzahlungen bei Investitionen, deren Vertragslaufzeit bereits beendet ist, zusammen. Alleine seit März 2020 konnte sich die Crowd über mehr als 1,2 Millionen Euro an Zins- und Rückzahlungen freuen.

Über ROCKETS

Das Fin-Tech Unternehmen ROCKETS, gegründet von Peter Garber-Schmidt und Wolfgang Deutschmann, ist Österreichs größter Crowdinvesting-Plattform-Betreiber. Seit 2017 erreichen die drei Plattformen GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET jährlich das größte Investitionsvolumen im heimischen Crowdfunding-Sektor mit knapp 38 % Marktanteil. GREEN ROCKET ist Europas führende Crowdinvesting-Plattform für nachhaltige Startups und Wachstumsprojekte aus den Bereichen Energie, Gesundheit und Innovation. HOME ROCKET war die erste österreichische Immobilien-Crowdinvesting-Plattform. Mit September 2016 startete mit LION ROCKET ein eigenes Portal für Crowdinvesting für etablierte Unternehmen. Insgesamt wurden seit der Gründung im Herbst 2013 176 Fundingangebote realisiert und mehr als 70 Mio. Euro investiert. Auf den ROCKETS Plattformen sind mehr als 28.000 Anleger registriert. HOME ROCKET und GREEN ROCKET führen als bestgelistete Unternehmen mit dem Testsieger-Gütesiegel des Deutschen Konsumenteninstituts* dabei auch qualitativ den Markt an.

* Test Crowdinvesting (€amS 4/2020): GREEN ROCKET und HOME ROCKET mit Gesamtwertung “Sehr gut”.

