Turmfalken-Nachwuchs im Gemeindebau: Live-Streams aus dem Karl-Marx-Hof

VogelfreundInnen aufgepasst: Ab sofort können im Karl-Marx-Hof ansässige Turmfalken während der Brutzeit im Livestream beobachtet werden

Wien (OTS) - Mit Frühjahrsbeginn haben Turmfalken den altehrwürdigen Karl-Marx-Hof in Döbling besiedelt. Die Nistplätze der Turmfalken, genannt Falco tinnunculus, befinden sich an den höchsten Stellen, den markanten Turmaufbauten in der Mitte der Anlage.

„Licht, Luft und Sonne war schon immer das Motto des Gemeindebaus, der ja nicht nur aus leistbaren Wohnraum, sondern auch aus sechs Millionen m2 Grünraum besteht. Kein Wunder, dass sich dort nicht nur Menschen wohlfühlen, sondern auch Tiere wie die Turmfalkenbabys“, sagt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Eine installierte Kamera bei den Brutplätzen ermöglicht nun einen Livestream. Mit etwas Glück kann in den nächsten Tagen und Wochen beobachtet und miterlebt werden, wie gebrütet wird, weitere Falkenkücken schlüpfen und aufgepäppelt werden und der eine oder andere Flugversuch unternommen wird.

Der Karl-Marx-Hof zählt zu den größten Gemeindebauten Wiens. Seine Grünflächen entsprechen einem Umfang von mehr als drei Fußballfeldern, damit ist diese Wohnhausanlage für die Turmfalken besonders interessant.

Turmfalken ernähren sich bevorzugt von Mäusen, Kleinvögel und Insekten. Auffällig sind die besonderen Vögel, die bis zu 18 Jahre alt werden, durch ihre Sturz- und Rüttelflüge bei der Beutesuche. Die Turmfalken-Weibchen sind größer als die Männchen und der Kopf ist braun gefiedert. Männchen haben einen grau gefiederten Kopf. Durchschnittlich legt ein Weibchen fünf Eier, und es brütet etwa vier Wochen. Nach weiteren vier bis fünf Wochen sind die geschlüpften Jungfalken dann bereit für den ersten Ausflug – im Karl-Marx-Hof.

Hier geht’s direkt zu den Streams:

Stream 1: https://www.wienerwohnen.at/Neues-aus-dem-Gemeindebau2/turmfalke/stream-1.html

Stream 2: https://www.wienerwohnen.at/Neues-aus-dem-Gemeindebau2/turmfalke/stream-2.html

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/gebaeudebrueter.html

https://www.facebook.com/TurmfalkenprojektWien/ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Pressesprecher Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál

01/4000–98057

wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at