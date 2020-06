ÖGB-Reischl: Einmalzahlung im September geht komplett an der Realität der Menschen vorbei

Treffsicher wäre eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Wien (OTS) - „Die Auszahlung der Einmalzahlung von 450 Euro für Arbeitslose im September geht komplett an dem vorbei, was es wirklich braucht“, kommentiert die Leitende ÖGB-Sekretärin Ingrid Reischl den Vorschlag der Bundesregierung. „Natürlich freut sich jeder über eine Einmalzahlung und diese ist auch ein Impuls für die Kaufkraft. Aber diese Maßnahme geht an der Realität der Menschen vorbei, die bereits seit März oder April arbeitslos sind und angesichts der angespannten Arbeitsmarktlage keine Chance auf einen raschen Wiedereinstig haben.“

„Die Menschen brauchen jetzt eine sinnvolle Unterstützung“, fordert Reischl. „Treffsicher wäre eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes, um Arbeitslose vor einem wirtschaftlichen und sozialen Totalabsturz zu bewahren.“ Dieses Geld fließe eins zu eins in den Wirtschaftskreislauf zurück, sichere die Kaufkraft und sei aktuell ein wichtiger Beitrag beim Hochfahren der Wirtschaft.





Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Mag.a Barbara Kasper

Tel.: 0664 6145221



barbara.kasper @ oegb.at

www.oegb.at

www.facebook.at/oegb.at

www.twitter.com/oegb_at