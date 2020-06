Elena Skvortsova nimmt ihre Tätigkeit als neues OMV Vorstandsmitglied für den Bereich Marketing & Trading auf

Elena Skvortsova übernimmt als Chief Commercial Officer ab 15. Juni 2020 die Leitung des OMV Bereichs Downstream Marketing & Trading und ergänzt damit das OMV Executive Board als fünftes Vorstandsmitglied.



Mit Elena Skvortsova gewinnt die OMV eine Managerin mit langjähriger, internationaler Führungserfahrung und branchenübergreifender Expertise. Als Geschäftsführerin leitete sie bis April 2020 Praxair Canada Inc., eine 100%-ige Tochter von Linde plc. Unmittelbar davor war sie bei Linde für die Geschäftsleitung der Region Mittlerer Osten und Osteuropa verantwortlich. Vor ihrem Wechsel zu Linde hatte Elena Skvortsova bei Baxter International 13 Jahre lang verschiedenen Führungspositionen in den USA, Zentral-und Osteuropa sowie im Vereinigten Königreich inne.



Im Sommer 2019 organisierte der OMV Aufsichtsrat das Downstream-Geschäft neu und teilte es in zwei Bereiche auf: Refining & Petrochemical Operations sowie Marketing & Trading. Thomas Gangl wurde zum Vorstandsmitglied für Refining & Petrochemical Operations sowie zum Chief Downstream Operations Officer bestellt und übernahm diese Funktion bereits im Sommer 2019. Rainer Seele verantwortete neben seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor interimistisch den Bereich Marketing & Trading, den nun Elena Skvortsova übernimmt.



Die Bestellung von Elena Skvortsova durch den OMV Aufsichtsrat erfolgte im März 2020 mit Wirkung ab 15. Juni 2020 für die Dauer von drei Jahren mit einer Verlängerungsoption für OMV um weitere zwei Jahre.





Lebenslauf von Elena Skvortsova

Geboren in Moskau, Russland



Ausbildung:

Foreign Languages, Translation (Bachelor äquivalent), 1991

Moscow State Linguistic University



International Management (Master), 1994

Thunderbird School of International Management in Glendale, Arizona



2019 - 2020

Linde plc, Corporate Vice President und President, Praxair Canada Inc, ein Linde plc Unternehmen



2015 - 2019

Linde AG, President und Regionalleitung Mittlerer Osten und Osteuropa



2001 - 2015

Baxter International, Inc., verschiedene Führungspositionen, zuletzt Vice President und Regionalleiterin, Hematology/Oncology, Region Zentral- und Osteuropa



1994 – 2001

Bayer AG, verschiedene Positionen, zuletzt Associate Director, Bayer Corporation, Healthcare





Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 20.000 im Jahr 2019 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit dem Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2019 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei 487.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und Trading JV, mit einer jährlichen Kapazität von 24,9 Mio Tonnen. Darüber hinaus ist die OMV mit 36% an Borealis beteiligt, einem der weltweit führenden Hersteller von Polyolefinen.Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes in Österreich. 2019 hat die OMV rund 137 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt.



Fotocredit: OMV Aktiengesellschaft; redaktionelle Verwendung honorarfrei





