Beethovenfest im Wiener Palais Auersperg | Auner Quartett

Wien (OTS) - Das international erfolgreiche junge Wiener Streichquartett, am 23. Juni online zu Gast bei den Moments Musicaux des Wiener Konzerthaus, präsentiert Ende Juni ein Beethovenfest im wunderschönen Rosenkavaliersaal des Palais Auersperg. In den drei Konzerten, 20., 26. und 27. Juni werden jeweils ab 19.30h Streichquartette aus den verschiedenen Epochen von Beethovens kammermusikalischem Schaffen präsentiert. Dazu im Programm: Mozarts Klarinettenquintett mit dem Tiroler Klarinettisten Simon Reitmaier sowie ein frühes Mozart-Quartett und das folkloristische Streichquartett in g-moll von Edvard Grieg. Die Musiker präsentieren dabei Instrumente der Sammlung Wertvoller Streichinstrumente der Österreichischen Nationalbank.

Je 99 Karten á 25,- sind über die Website www.aunerquartett.at erhältlich.

Alle Corona-Schutzmaßnahmen werden beachtet, die Gäste können das Konzert trotzdem ohne Mund-Nasenschutz genießen.

