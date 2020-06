Online-Beratung: Sport-Legenden helfen in der Krise und geben Motivation

Betriebliche Gesundheitsförderung der besonderen Art mit dem SPORTS.Selection Aktivitäts- und Motivationskorb

Wien (OTS) - Kira Grünberg, Andreas Berger, Marc Janko, Lizz Görgl und viele andere ehemalige Spitzensportler wissen was es heißt, eine Krise zu überwinden, neuen Mut zu schöpfen und sich immer wieder neu zu Höchstleistungen zu motivieren. Gerade in Krisenzeiten ist die Motivation der MitarbeiterInnen in einem Unternehmen entscheidend, um diese bestmöglich zu überwinden. Deshalb hat SPORTS.Selection – Österreichs größte Sport-Speaker-Plattform - den Aktivitäts- und Motivationskorb ins Leben gerufen, bei dem Sport-Legenden und Experten online per Zoom, Teams oder Skype ihr Wissen mit MitarbeiterInnen in Unternehmen teilen und diese u.a. auch aktiv in Form von Yoga- und Kräftigungsübungen bewegen.

Erfolgs-Know-How von Weltmeistern, Olympiasiegern und Experten zu den Themen Ernährung, Bewegung und mentale Fitness kann beim SPORTS.Selection Aktivitäts- und Motivationskorb ganz einfach LIVE Online oder persönlich vor Ort (in Kleingruppen) von Firmen konsumiert werden. Die Sport-Legenden bzw. Ernährungs- & Sportwissenschaftler und Mediziner halten ihre Vorträge via Zoom & Co. und bieten auch Ernährungsworkshops oder Yoga-Classes LIVE ONLINE an. Die Einheiten eignen sich optimal als Motivationsboost und als Ergänzung zum betrieblichen Gesundheitsförderungsprogramm in den Firmen. Der Aktivitäts- und Motivationskorb umfasst u.a. eine Aktivierungseinheit mit Dehn- und Kräftigungsübungen von Lizz Görgl, Yoga-Einheiten mit Nicole Wesner, Ernährungsworkshops mit Sport- und Ernährungsmedizinern oder Motivationsvorträge von Kira Grünberg, Michael Konsel, Andreas Berger uvm.

"Erfolgreiche Unternehmen bestehen aus gesunden und zufriedenen MitarbeiterInnen, dabei sind Erfolgsstrategien aus dem Spitzensport sehr wertvoll. Erwähnenswert ist auch, dass die Online-Einheiten im Vergleich zu den üblichen Live-Vorträgen besonders günstig sind und daher in Zeiten wie diesen auch von wirtschaftlich stärker betroffenen Unternehmen erschwinglich sind." Dr. Andreas Heralic, Geschäftsführer von SPORTS.Selection



"Gerade in Zeiten, in denen scheinbar kein Stein auf dem anderen bleibt, ist es umso wichtiger in sich zu gehen, sich zu fassen und neu zu motivieren. Und dazu ist der Motivationskorb das richtige Modul.“ Andreas Berger, ehemaliger Leichtathlet und erfolgreicher Eventveranstalter, weiß was es heißt, von Null wieder neu beginnen zu müssen.

"Herausforderungen gehören zum Leben wie das Atmen. Es kommt immer darauf an, was wir daraus machen.“ Kira Grünberg, ehemalige Stabhochspringerin, ist ein Paradebeispiel, sich nicht entmutigen zu lassen und sich täglich neu zu motivieren.

"Wir alle wissen, dass Sport und Bewegung gesund sind und uns gut tun. Als Coach und ehemalige Spitzensportlerin kenne ich die Hürde mit dem "inneren Schweinehund" auch. Mein Ziel ist es bei meinen Trainingseinheiten zu vermitteln wie und warum wir was machen um somit kontinuierlich am Ball zu bleiben.“ Lizz Görgl, Doppelweltmeisterin Ski Alpin, ist staatlich geprüfte Konditionstrainerin und Mastertrainerin Trainingstherapie und Prävention nach Dr. Axel Gottlob, Stuttgart

Sport-Legenden und Experten bringen sich auch bei der Wiener Firmenchallenge 2020 ein

Ein weiteres erfolgreiches, „digitales“ Projekt von SPORTS.Selection zur Förderung der Gesundheit der MitarbeiterInnen in Unternehmen ist die Wiener Firmenchallenge, die auf einer repräsentativen Studie zur betrieblichen Gesundheitsförderung 2019 basiert und im selben Jahr gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien sehr erfolgreich pilotiert wurde. Dabei werden jene Firmen gesucht, deren MitarbeiterInnen die meisten Bewegungsminuten in sieben Wochen - von 1. September bis 26. Oktober - sammeln. Die Bewertungsgrundlage dafür sind aktive Minuten Sport bzw. Bewegung pro teilnehmender Firma. In frei wählbaren Sportarten haben so alle MitarbeiterInnen die Möglichkeit, sportlich aktiv zu sein und so nicht nur die KollegInnen beim Sammeln von Bewegungsminuten für die Firma zu unterstützen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur eigenen Gesundheit zu leisten. In den sieben Wochen stehen den MitarbeiterInnen - wie beim Aktivitäts- und Motivationskorb - Sport-Legenden und Experten kostenlos mit Rat und Tat zur Verfügung. Vom EPU bis zum Großkonzern – jeder kann mitmachen und nicht nur das Teamgefüge in der Firma und die eigene Gesundheit stärken, sondern auch attraktive Preise gewinnen. Der Roll-out auf die übrigen Bundesländer wird bis 2022 abgeschlossen sein.

