sehen!wutscher feiert Neueröffnung in Deutschlandsberg

Graz/Deutschlandsberg (OTS) - Am 2. Jun 2020 übersiedelte sehen!wutscher, vormals Optik Schweighofer, von der Fabrikstraße in das Fachmarktzentrum Deutschlandsberg. Das Team rund um Filialleiter Harald Seewald zeigt sich von der neuen Filiale begeistert: “Wir freuen uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden eine viel größere Brillen- und Markenauswahl auf einer elegant-großräumigen Verkaufsfläche präsentieren können”.

In der neuen sehen!wutscher-Filiale erwartet den Kundinnen und Kunden ein großes Angebot der neuesten Markenbrillen, darunter Andy Wolf, Gucci, Ray-Ban, Silhouette, FR!TZ 1966 und weitere Top-Marken. Das österreichische Familienunternehmen sehen!wutscher zeichnet sich besonders durch hohe Fachkompetenz und Serviceorientierung aus. Die Bestätigung dafür gab es von begeisterten Kundinnen und Kunden: Zum vierten Mal in Folge ging der Fachoptiker beim größten Service-Ranking Österreichs als Gesamtsieger aller Branchen hervor und wurde zum „Service Champion“ gekürt.

Das Kundenservice oberstes Gebot ist, zeigt sich auch in der neuen Filiale im FMZ. So wurden beispielsweise die Öffnungszeiten erweitert, um für die Kundinnen und Kunden so gut wie möglich da zu sein. “Wir freuen uns, dass wir unseren neuen Standort in Deutschlandsberg für unsere Kundinnen und Kunden in puncto Sortiment, Service und Atmosphäre noch attraktiver machen konnten. Unser oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern,” so Fritz Wutscher jr., Mitglied der Geschäftsführung von sehen!wutscher.

Über sehen!wutscher

Österreichs größter traditioneller Fachoptiker sehen!wutscher betreibt mehr als 60 Filialen in ganz Österreich und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Inhaber und Optikermeister Fritz Wutscher. Seit 1966 sorgt das Familienunternehmen für bestes Sehen und bestes Aussehen – Mit Fritz jun. und Alexandra Wutscher ist bereits die dritte Generation im Familienunternehmen tätig.

