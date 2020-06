Industrie: Entlastung und Investitionen richtiges Rezept, um Krise zu bewältigen

IV-GS Neumayer: Standort mit Mut und Optimismus wieder stark aufstellen – Anreize für Investitionen in Zukunftsbereiche Gebot der Stunde

Wien (OTS/PdI) - „Die von der Regierung angekündigten Schwerpunkte – Steuerentlastung für arbeitende Menschen, Entlastung der Wirtschaft und Förderung von Investitionen – bieten bei umsichtiger und rascher Umsetzung eine klare Perspektive für Unternehmen und Beschäftigte sowie Potenzial für den Standort. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat heute wichtige Themen angesprochen und sinnvolle Lösungswege aufgezeigt“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, am heutigen Sonntag anlässlich der ORF-„Pressestunde“. Optimismus und ein investitionsgetriebenes Wachstum seien der sicherste und nachhaltigste Weg aus der Krise, ein Weg, der Wachstum und Arbeitsplätze stärkt. In Aussicht gestellte konjunkturelle Maßnahmen bedeuteten daher nicht nur eine Unterstützung, sondern seien insgesamt ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort

„Einerseits brauchen wir jetzt Zuversicht und Optimismus, um die Nachfrage weiter anzukurbeln. Andererseits sind investitionsfördernde und eigenkapitalstärkende Maßnahmen für exportorientierte Unternehmen angesichts der aktuellen Situation ein Gebot der Stunde“, so Neumayer. Den Wirtschaftskreislauf stärken wird etwa die heute angekündigte Prämie für Investitionen. Darüber hinaus empfiehlt die Industrie auch die Vorziehung der für 2023 geplanten Senkung der Körperschaftsteuer auf 21 Prozent bzw. zumindest der temporäre Entfall der KöSt für nicht entnommene Gewinne.

„Jetzt muss es darum gehen, den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Österreich mit Mut und Optimismus gemeinsam wieder stark aufzustellen, um Arbeitsplätze sichern und vor allem wieder aufbauen zu können. Die heimischen Unternehmen werden ihre Strukturen effizienter gestalten. Effizienzsteigernde Maßnahmen kann und muss man sich auch in den staatlichen Strukturen erwarten, alle Bereiche in der Republik werden hier ihren Beitrag leisten müssen“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien