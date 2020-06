FPÖ – Schnedlitz: Grüne Steuergeschenke für Großkonzerne wie Amazon

Wieder einmal Chaosmanagement der Bundesregierung – Volkskultur geht währenddessen unter

Wien (OTS) - Die Mehrwertsteuersenkung im Bereich Kultur begünstigt laut Medienberichten vor allem Großkonzerne wie Amazon (geschätzte Steuerersparnis 7,5 Millionen Euro) oder den Ticketmonopolisten Eventim (geschätzte Steuerersparnis 24 Millionen Euro). Auch die Mediaprint würde mit 5 Millionen Euro profitieren.

„Das ist Dilettantismus in Reinkultur“, kritisiert FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. „Jahrelang jammern die Grünen über die Macht der Konzerne, und jetzt bedenken sie den Online-Giganten Amazon, der schon unzähligen kleinen Buchhändlern und anderen Einzelhändlern in unserem Land den Garaus gemacht hat, mit Steuergeschenken in Millionenhöhe. Offenbar ist Andrea Mayer doch nicht so ganz die brillante Kulturmanagerin, als die man sie uns verkauft hat – von Finanzen hat sie jedenfalls ganz offensichtlich keine Ahnung.“

Dies passe aber gut zum Chaosmanagement der Bundesregierung bei der Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise und sei ein weiterer Mosaikstein des Corona-Wahnsinns, den Kurz und Co. fabriziert hätten, führte Schnedlitz weiter aus. „Millionengeschenke für Mega-Konzerne, während unzählige kleine und mittlere Unternehmen vor dem Ruin stehen oder bereits aufgegeben haben und die ohnehin chronisch vernachlässigte Volkskultur untergeht – so sieht die verheerende Bilanz dieser Bundesregierung aus.“

