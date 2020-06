10 Millionen Euro Förderaktion digi4KMU startet

LH Mikl-Leitner/LR Danninger/Ecker starten morgen das größte Digitalisierungspaket für KMUs in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land Niederösterreich unterstützt kleine und mittelständische Betriebe mittels Förderungen in „digi Konzepte“ und „digi Investitionen“ sowie in Beratungen durch „digi Assistenten“, um neue Geschäftsmöglichkeiten in der digitalen Welt zu erschließen. Das 10 Millionen Euro schwere Maßnahmenpaket digi4KMU startet morgen, 15. Juni, und wird nach Einlangen der Anträge vergeben bis die Fördersumme ausgeschöpft ist.

„Durch die Corona-Krise hat sich der Wunsch der Betriebe, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten, noch einmal verstärkt. Um diesen Wandel zu unterstützten, kann durch die Förderaktion digi4KMU in Summe eine Förderung von bis zu 53.300 Euro pro Betrieb abgeholt werden“, erläutert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Um möglichst rasch und zielgereichtet innovative Betriebe in Niederösterreich bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen wird die Förderaktion digi4KMU nach dem First Come, First Served Prinzip abgewickelt“, betont Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger.

„Wir sehen schon seit einigen Jahren, dass bei den geförderten Beratungen unserer Technologie- und Innovationspartner (TIP) der Schwerpunkt immer stärker auf der Digitalisierung liegt. Umso mehr freut es mich, dass unsere bewährten TIP-Beratungsförderungen mit dem ‚digi Assistent‘ nunmehr Teil der neuen Förderaktion digi4KMU sind“, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Weitere Informationen zur Förderaktion digi4KMU finden Sie unter:

http://noe.gv.at/digi4kmu

