ÖVP-Mandl: "Jetzt volle Kraft für Impfstoff und Medikament gegen Covid-19"

Lasst die Forscherinnen und Forscher arbeiten / Spiel mit Ängsten ist verantwortungslos

Wien (OTS) - "Weltweit läuft das Rennen um die Entwicklung eines Impfstoffes und eines Medikaments gegen Covid-19. Im Interesse aller Menschen und im eigenen Interesse muss Europa alle verfügbaren Kräfte für einen schnellen Erfolg dieser Bestrebungen einsetzen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass Europa zuletzt in der Innovation zurückgefallen ist, muss die EU sich hier so unbürokratisch wie möglich aufstellen. Es wäre schade, wenn wir in einer entscheidenden Frage des Fortschritts uns selbst in die Ecke stellen und schlussendlich nur konsumieren, was anderswo erfunden und produziert wird", sagt Lukas Mandl, Außenpolitik-, Sicherheits- und Arbeitsmarktsprecher der ÖVP im Europaparlament, anlässlich der heutigen Abstimmung über die Schutzeinstufung der Corona-Krankheit im Arbeitsmarkt-Ausschuss.

"In meiner Tätigkeit im Arbeitsmarktausschuss unterstütze ich die Einstufung in Schutzkategorie 3, wie sie auch von der Europäischen Kommission und der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgeschlagen wird. Ängste vor dieser Einstufung sind unbegründet. Das Spiel mit solchen Ängsten durch eine Kampagnisierung für Schutzklasse 4 halte ich für verantwortungslos. Denn eine solche Einstufung würde niemandem dienen, aber die Tätigkeit an den europäischen Forschungsstätten in einem dramatischen Ausmaß erschweren", sagt Mandl zu einschlägigen Anträgen aus Teilen der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament.

