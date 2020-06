Vernichtende Kritik vom Klimavolksbegehren an AUA-Deal und Türkis-Grün

"Bruchlandung", "Fragwürdig", "Klimaziele so nicht erreichbar"

Wien (OTS) - Die Kritik der Sprecherin des Klimavolksbegehrens, Katharina Rogenhofer, am AUA-Deal der türkis-grünen Bundesregierung fällt im Gespräch mit Rudi Fußi vernichtend aus: "Das ist eindeutig eher eine Bruchlandung als ein klimapolitischer Höhenflug. 150 Mio EUR stecken wir da in einen privaten Konzern, es werden schon wieder einmal Kosten der Krise auf die Leute ausgelagert und die Gewinne werden privatisiert, weil Staatsbeteiligung gibt es ja keine, wir können nicht mitbestimmen wie es mit der AUA weitergeht. Wie das mit Emmissionsreduktionen einhergehen soll ist fragwürdig. Die Flugticketabgabe ist super, steht aber schon im Regierungsprogramm. Ob die Regierung damit ihr Klimaziel der Klimaneutalität erreicht ist fragwürdig und für eine Verkehrswende reicht es auf keinen Fall.", so das klimaapolitische Fazit der KlimaschützerInnen.

Auf die Frage welche Schulnote sie geben würde: „Nicht positiv.“

Die Eintragungswoche findet vom 22. Bis 29. Juni statt und Rogenhofer appelliert: „Wie man jetzt beim AUA-Deal sieht, brauchts den Druck aus der Zivilbevölkerung, weil ich will nicht auf dem Planet leben auf den wir zusteuern, wenn wir nichts tun.“

BUSSI FUSSI unterstützt das Klimavolksbegehren selbstverständlich und wird nicht lockerlassen.



