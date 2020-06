"Wachstum am Flughafenstandort Wien": Klimaschutzministerium widerspricht Kanzler Kurz entschieden

Kanzler hatte Wachstum für Wiener Flughafen angekündigt, Ministerium widerspricht

Wien (OTS) - Der Skandal rund um den AUA-Deal ist um eine Facette reicher. Kanzler Sebastian Kurz hatte ja eine Beteiligung als absolute Bedingung gestellt, bekanntlich gibt es nun keine Beteiligung. Die neue Facette: Laut Kurz habe man "mit der Lufthansa vereinbart, dass das Drehkreuz in Wien genauso stark wachsen soll wie die Lufthansa-Heimatflughäfen Frankfurt und München".

In der vierten Folge von BUSSI FUSSI - Das Leben ist kein Ponyhof widerspricht nun das Klimaschutzministerium vehement. Die Frage lautet: "Kanzler Kurz kündigte an, dass Wien nun deutlich wachse. Heißt das, dass die dritte Piste nun doch entgegen früherer grüner Positionen gebraucht wird?" Die Antwort aus dem Kabinett von Ministerin Gewessler: "AUA-Chef Alexis von Hoensbroech und Lufthansa-Chef Carsten Spohr haben vor diesem Hintergrund am vergangenen Montag in einem Pressestatement erklärt, dass es in den kommenden Jahren weder in München, Frankfurt, noch Wien Wachstum geben wird. Wir teilen diese Einschätzung."

Die Verhandlungen mit der AUA wurden laut Gewessler von der ÖBAG geführt, deren Chef Thomas Schmid zuletzt für Schlagzeilen sorgte.

Alle 8 Fragen und Antworten werden heute zum Sendungsstart, wann auch immer er sein möge, auf bussifussi.at publiziert.















































