Ernst-Dziedzic zum "Loving Day" 2020: Liebe kennt keine Grenzen

GRÜNE: Rechte von binationalen Paaren stärken

Wien (OTS) - Am 12. Mai 1967 wurde in den USA, Virginia, ein bahnbrechendes Urteil gefällt. Als Meilenstein der amerikanischen Bürger*innenrechtsbewegung wurde ein Gesetz aufgehoben, dass das juristische Ende aller auf Hautfarbe basierenden Beschränkungen bei der Eheschließung markiert. Seit dem wird am 12.Juni der tag "Liebe ohne Grenzen" gefeiert. Der Fall des Ehepaares namens Loving ging als "Loving vs. Virginia" in die Geschichte ein.



"Heute steht zum Glück außer Frage, dass internationale Ehen geschlossen werden können. Trotzdem sind viele Paare behördlichen Schikanen und langwierigen Hürden ausgesetzt, welche sich durch die weltweite COVID-19 Pandemie zusätzlich verstärkt haben", sagt Ewa Ernst-Dziedzic, Menschenrechtssprecherin der Grünen und weiter: "Bis diverse Hürden beim Zusammenleben bewältigt sind, vergehen oft Jahre. Jahre der Trennung, oft auch von gemeinsamen Kindern. Diese traumatischen Erfahrungen reichen von abwertender Behandlung, die die Paare bei Behörden erfahren, bis hin zu verbal rassistischen Übergriffen. Das muss sich endlich ändern."



Die Betroffenen fühlten sich oft nicht ernst genommen und dies sei oft genug auch in Österreich bittere Realität, sagt Ernst-Dziedzic: „Wenn erwachsene Menschen sich entscheiden, als Familie zusammenleben zu wollen oder zu heiraten und ein gemeinsames Leben zu begründen, dann muss das ohne viele bürokratische Hürden möglich sein", sagt Ernst-Dziedzic.



Besonders oft führten Beziehungen mit Drittstaatangehörigen zur Schikane. Die Arbeit von Vereinen wie „Ehe ohne Grenzen“ ist daher wertvoll wie wichtig."Hier wird Menschen zu ihrem Recht verholfen, das ihnen laut Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention zusteht, nämlich dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Wir erleben viel zu häufig, dass Menschen bei Behörden in Bezug auf das Fremdenrecht - das oftmals zum Tragen kommt - abwertend behandelt werden. Hier braucht es umfassende Schulungen und Sensibilisierung: „Ein respektvoller Umgang auf allen Ebenen sollte unser Standard sein, denn Menschenrechte haben universale Gültigkeit. Wenn sie für einen mehr gelten als für andere, werden sie ad absurdum geführt“, so Ernst-Dziedzic abschließend.



LOVING DAY - Wir feiern gemeinsam für eine Liebe ohne Grenzen!

Wann: 12. Juni 2020 - ab 16:00

Wo: Platz der Menschenrechte, (beim Marcus-Omofuma Denkmal), Mariahilferstr. 1, 1070 Wien





