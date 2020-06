LOVING DAY 2020

Wir feiern gemeinsam für eine Liebe ohne Grenzen!

Richard und Mildred Loving wurden wegen ihrer Liebe im Jahr 1958 verurteilt und inhaftiert – weil sie unterschiedliche Hautfarben hatten. Ein Gesetz verbot ihnen deshalb die Eheschließung. Doch die Liebe der Lovings war stärker. Sie kämpften dafür, ihr Leben gemeinsam zu verbringen und gewannen. Im Jahr 1967 gab ihnen der Höchste Gerichtshof Recht und die juristische Diskriminierung bei der Eheschließung wurde beendet. -

Am 12. Juni ist „LOVING DAY“!

An diesem Tag wurde 1967 in den USA ein bahnbrechendes Gerichtsurteil gefällt, das das juristische Ende aller auf Hautfarbe basierenden Diskriminierungen bei der Eheschließung markiert. Seither wird der 12. Juni in den USA gefeiert.



Wir, die Initiative Ehe ohne Grenzen, feiern diesen Tag auch in Österreich, denn auch bei uns sind Paare und Familien mit unterschiedlichen Nationalitäten, Hautfarben oder Religionen noch immer verschiedenen, in erster Linie rechtlichen Diskriminierungen ausgesetzt.



EOG kämpft für die Gleichstellung von binationalen mit österreichischen Familien und fordert vonseiten der verantwortlichen Politiker_innen ein sofortiges Ende der rechtlichen Hürden wie z.B. Auslandsantragstellung, Deutsch vor Zuzug und hohe Einkommensgrenzen. Angesichts der weltweit anhaltenden Proteste gegen Rassismus steigt das Bewusstsein dafür, dass es Rassismus auch hier in Österreich gibt. Wir wollen ein Zeichen setzen und fordern ein Ende der Diskriminierung von binationalen Paaren!

Der Loving Day zeigt, dass die Liebe ebenso wenig wie Familien keine Grenzen kennt! Machen wir allen Menschen Mut, ihr Recht auf ein Familienleben nach Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention in Anspruch zu nehmen, denn Liebe ist ein Menschenrecht!

Musik: Maracatu Caxinguelê



LOVING DAY 2020

Datum: 12.06.2020, 16:00 - 19:00 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte

Ecke Mariahilfer Straße/MuseumsQuartier, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Initiative Ehe ohne Grenzen

Margarete Gibba / Obfrau

office @ ehe-ohne-grenzen.at

www.ehe-ohne-grenzen.at