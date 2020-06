„Österreich blüht auf – Die ‚Natur im Garten‘-Frühlingsshow“ mit Karl Ploberger und Nina Kraft

Tipps, Tricks und Hits – die Musikshow mit dem grünen Daumen

Wien (OTS) - Karl Ploberger und Nina Kraft sind zu Besuch in den Kittenberger Erlebnisgärten und präsentieren am Samstag, dem 13. Juni 2020, um 20.15 Uhr „Österreich blüht auf – Die ‚Natur im Garten‘-Frühlingsshow“ in ORF 2. Auf dem Programm stehen zahlreiche zur Jahreszeit passende Garten- und Naturthemen. Neben einem Streifzug durch die schönsten Gärten des Landes sorgen Die Seer, Nik P., Alexander Eder, Semino Rossi, Die Mayerin, Matakustix, Die Hollerstauden und Melissa Naschenweng für beste musikalische Unterhaltung. Zudem geben Experten wie Wolfgang Palme, Erich Stekovics, die „Kochnomaden“ Anna Haumer und Valentin Gruber-Kalteis, Sabine Pleininger und Reinhard Kittenberger zahlreiche Tipps fürs den eigenen Garten. Gastgeber Karl Ploberger präsentiert außerdem seit 7. Juni sonntags um 17.05 Uhr in ORF 2 und seit 6. Juni samstags um 15.00 Uhr in 3sat neue Ausgaben von „Natur im Garten“. Außerdem steht auch schon der Termin für die zweite Ausgabe von „Österreich blüht auf“ fest: Am Samstag, dem 29. August, präsentieren Nina Kraft und Karl Ploberger „Die ‚Natur im Garten‘-Sommershow“.

Karl Ploberger über „Österreich blüht auf“: „Die Kombination aus herrlichen Gärten, guten Tipps und vor allem flotter Musik machen diese Show einzigartig. Bisher fand Garten immer nur am Nachmittag satt. Mit dieser Form wird das liebste Hobby der Österreicher aber hauptabendtauglich!“

Nina Kraft verrät, worauf sich das Publikum freuen kann: „Auf die ganz privaten Gartentipps unserer Musikstars, darunter auch sehr schräge wie von Semino Rossi, der erzählt, warum Eiswürfel die Tulpen besser wachsen lassen. Außerdem erfahren wir, warum Alexander Eder den Garten seiner Mutter mit einer Motocrossstrecke verwechselt hat und warum die Mayerin von ihrem Mann ein Pflanzenkaufverbot auferlegt bekommen hat. Generell sind viele der Interviewpartner in den letzten Wochen unter die Gärtner gegangen, und auch ich hab die Bühnenschuhe gegen Gummistiefel getauscht und meinen Garten mit viel Liebe ,beackert‘. Den ein oder anderen Gartentrick hab ich mir dann bei den Dreharbeiten von Karl Ploberger abgeschaut.“

Die „Österreich blüht auf“-Experten:

Gemüse und „4 Season Gardening“ mit dem Leiter der „City Farm Augarten“ Wolfgang Palme: Was braucht es, um im Juni ein gutes Ergebnis beim Gemüse zu haben? Wie bringt man Kindern Natur und Garten näher?

Paradeiser mit dem „Paradeiser-Kaiser“ Erich Stekovics: Welche Sorten gibt es? Welche Geschmäcker? Wie pflege ich Paradeiser?

Regionale vegetarische Küche mit den „Kochnomaden“ Anna Haumer und Valentin Gruber-Kalteis: Welche speziellen Rezepte gibt es rund um Nachhaltigkeit und saisonales Kochen mit Gemüse? Die „Kochnomaden“ servieren dazu eine kalte Vorspeise mit Spargelsalat, Rhabarber, jungen Erbsen, wildem Kerbel und Blüten.

Nützlinge und Schädlinge mit Sabine Pleininger: Welche Schädlinge gibt es um diese Jahreszeit? Wie geht man mit Nützlingen um? Was bewirkt ein Nützlingshotel?

Gartengestaltung mit Reinhard Kittenberger: Wie plane ich größere Gartenprojekte? Was ist bei der Gartengestaltung wichtig?

Tipps vom Biogärtner der Nation Karl Ploberger: Was kann man am Balkon oder Fensterbrett garteln?

Die musikalischen Gäste und ihre Hits:

Die Seer: „Hoamatgfühl“ und „Regi Regional“

Nik P.: „Spuren vom Leben“ und „Sonnenkinder“

Alexander Eder: „Alle guten Dinge“

Semino Rossi: „So ist das Leben“ und „Jeder Tag ist wie ein Abenteuer“

Die Mayerin: „Tanzen im Regen“

Matakustix: „Irgendwas geht imma“ und „Mehr gschmust“

Die Hollerstauden: „Du bist für mi Hoamat“

Melissa Naschenweng: „Dein Herz verliert“

„Österreich blüht auf“ wird in ORF 2 barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum mit Untertiteln im ORF TELETEXT auf Seite 777 ausgestrahlt. Den Streifzug durch Österreichs schönste Gärten und die Auftritte zahlreicher Musik-Stars kann man selbstverständlich nicht nur im Fernsehen genießen, sondern auch auf der ORF-TVthek: Die Videoplattform stellt unter https://TVthek.ORF.at österreichweit einen Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage ein Video-on-Demand bereit. Gartenfreunde können bei einem Quiz auf ORF extra (https://extra.ORF.at) außerdem einen handsignierten Gartenratgeber von Karl Ploberger gewinnen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at