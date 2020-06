Marina Hanke (SPÖ)/Bakri Hallak (SoHo) ad FP-Kohlbauer: "Haben Sie Angst vor Menschen, die sich lieben?"

Diesen Samstag bei der Fensterl Parade ein Zeichen setzen!

Wien (OTS/SPW-K) - Im heutigen Gemeinderatsausschuss für Bildung, Integration, Jugend und Personal warf FPÖ Gemeinderat Leo Kohlbauer demonstrativ vor den versammelten Abgeordneten Regenbogen-Fahnen der Fensterl Parade in einen Mistkübel und brüstete sich damit in sozialen Medien.

"Haben Sie Angst vor Menschen, die sich lieben?", fragen Gemeinderätin und Anti-Diskriminierungssprecherin Marina Hanke (SPÖ) sowie der Vorsitzende der SoHo Wien, Bakri Hallak. Eine derart homophobe und menschenverachtende Aktion kann nicht einfach so stehengelassen werden.

"Sichtbarkeit und Akzeptanz sind besonders für lesbische, schwule, transidente oder intergeschlechtliche Jugendliche wichtig. Deshalb setzen LGBTI-Community-Organisationen mit Unterstützung der Stadt Wien ein Zeichen und rufen diesen Samstag zur Fensterl Parade auf", so Gemeinderätin Marina Hanke.



"Wir leben im Jahr 2020. Dass Regenbogenfahnen Menschen derart verunsichern und zu solchen Taten bringen, zeigt, dass noch viel Aufklärungsarbeit vor uns liegt. Regenbogenfahnen beißen nicht, sie sorgen für gute Stimmung. Und in dieser Stadt gilt: Egal wen du liebst, Wien liebt dich! Happy Pride!", ergänzt der SoHo-Vorsitzende Bakri Hallak.



Wer ein Zeichen für Sichtbarkeit und Akzeptanz setzen möchte, kann sich noch Fahnen abholen. Abholstandorte sind unter www.fensterlparade.org zu finden!

(bh)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Mag.a Daniela Mantarliewa

Presse- und Online-Kommunikation

+43 1 4000 81922

daniela.mantarliewa @ spw.at