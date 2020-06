Ortsdurchfahrten von Hötzelsdorf und Geras werden saniert

Baustart mit Landtagspräsident Karl Wilfing

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Interesse einer erhöhten Verkehrssicherheit werden derzeit in zwei Bereichen im Raum Geras Bauarbeiten durchgeführt. Die Ortsdurchfahrt von Hötzelsdorf wird seit kurzem im Zuge der Landesstraßen B 4 und L 1182 mit Gesamtkosten von rund 450.000 Euro saniert, wobei rund 310.000 Euro auf das Land und rund 140.000 Euro auf die Stadtgemeinde entfallen. Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Geras in Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region in einer Bauzeit von rund drei Monaten durch.

Ebenfalls begonnen haben an der Landesstraße L 40 Arbeiten in der Ortsdurchfahrt von Geras, die in den nächsten vier Monaten von der Straßenmeisterei Geras und Baufirmen aus der Region abgeschlossen werden sollen. Auf einer Länge von rund 400 Metern werden hier, verbunden mit Kosten von 275.000 Euro, der schadhafte Straßenbelag abgefräst, Tiefensanierungen durchgeführt und ein neuer Belag aufgebracht.

Bei beiden Baulosen steht eine regionale Umleitungsstrecke zur Verfügung. Der Durchzugsverkehr wird großräumig auf die Dauer der Totalsperre umgeleitet. Der Baustart für diese zwei Projekte erfolgte kürzlich in Anwesenheit von Landtagspräsident Karl Wilfing.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

