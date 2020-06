25 Jahre FH JOANNEUM – Erfolg neu denken

2020 ist für die FH JOANNEUM ein besonderes Jahr. Wir haben gezeigt, dass wir als innovative Hochschule auch im virtuellen Modus erfolgreich sind.

Graz (OTS) - Und unter dem Motto „Erfolg NEU denken“ feiern wir 25 Jahre FH JOANNEUM. 1995 betraten die ersten 147 Studierenden die Räumlichkeiten der FH JOANNEUM in Graz und Kapfenberg. 25 Jahre später sind es 5.000 junge Menschen an den drei Standorten Graz, Kapfenberg und Bad Gleichenberg, die ihr Studium an der Hochschule absolvieren. Konnten Studieninteressierte anfangs aus vier Vollzeitstudiengängen wählen, sind es heute 50 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Organisationsformen Vollzeit, berufsbegleitend, berufsermöglichen und dual.

Am Arbeitsmarkt beliebt

16.000 Absolventinnen und Absolventen der FH JOANNEUM sind am Arbeitsmarkt. Die Führungskräftebefragung einer von der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz (FHK) in Auftrag gegebenen Imageanalyse ergab ein weiteres erfreuliches Bild: Alumni von Fachhochschulen genießen bei österreichischen Führungskräften ein hervorragendes Image, insbesondere ihre Praxisorientierung wird sehr geschätzt − diese ist seit der ersten Stunde das Erfolgsrezept der FH JOANNEUM.

„Die FH JOANNEUM hat seit ihrer Gründung vor 25 Jahren eine herausragende Erfolgsgeschichte geschrieben. Die Fachhochschule hat in all den Jahren sehr oft eine Vorreiterrolle übernommen, etwa die bei der Etablierung dualer Studiengänge. Dank der praxisorientierten Ausbildung sind die Absolventinnen und Absolventen gefragte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den heimischen Unternehmen. Auch in den letzten Wochen hat das Team die Herausforderungen durch die Corona-Krise hervorragend gemeistert. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das große Engagement und bin überzeugt, dass die FH JOANNEUM auch in den kommenden 25 Jahren ihrer Erfolgsgeschichte viele weitere Kapitel hinzufügen wird“, so Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Erfolgreiche Alumni

Im Mittelpunkt von 25 Jahre FH JOANNEUM steht der lebende Beweis des Erfolgsrezepts der FH JOANNEUM: ihre Alumni. Eine Umfrage im Alumninetzwerk der FH JOANNEUM zeigt, dass knapp 90 Prozent der Absolventinnen und Absolventen mit ihrer Studienwahl zufrieden sind und ihr Studium an der FH JOANNEUM als Fundament ihrer teils sehr beeindruckenden beruflichen Laufbahnen sehen.

Bernadette Frech ist eine von vielen, die mit ihrer Studienwahl besonders zufrieden ist. „Das Studium hat mir ein internationales Mindset mitgegeben: Auslandssemester, internationale Praktika und Projekte waren integrale Bestandteile. Ich wurde also gut auf ein dynamisches Wirtschaftsumfeld vorbereitet und ermutigt, neue Wege zu gehen. Ich kann allen die FH JOANNEUM von Herzen empfehlen.“ Bernadette Frech absolvierte 2005 das Studium „Management internationaler Geschäftsprozesse“ und ist CEO des Start-ups Instahelp und Dozentin (FH) am Institut International Management der FH JOANNEUM. Die psychologische Onlineberatung Instahelp wurde 2019 zum Start-up des Jahres sowie Born Global Champion gekürt.

Erfolgsgeschichte wird weitergeschrieben

Um auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten diese Erfolgsgeschichte der FH JOANNEUM mit zusätzlichen Studienangeboten wie „System Test Engineering“, ab Herbst 2020, oder „Industrielle Mechatronik“, ab Herbst 2021, weitererzählen zu können, entwickeln wir die Hochschule permanent weiter.

„Das Erfolgsrezept lautet ‚Keine Theorie ohne Praxis‘. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung und Entwicklung arbeiten wir von der Idee zur Anwendung. Ziel dabei ist, dass unsere Absolventinnen und Absolventen für die Herausforderungen der Zukunft gut ausgebildet sind. Und dass dies der Fall ist, haben unsere Studierenden in dieser COVID-19-Ausnahmesituation gezeigt: Sie reagieren flexibel und innovativ auf eine neue Situation und werden trotz veränderter Umstände unter anderem mit Online-Lehre ihr Sommersemester wie vorgesehen abschließen,“ so Karl Peter Pfeiffer, wissenschaftlicher Geschäftsführer.

Martin Payer, kaufmännischer Geschäftsführer dazu: „Engagierte und innovative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nicht nur diese Erfolgsgeschichte in den letzten 25 Jahren geschrieben. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch im 25. Jahr unseres Bestehens eindrucksvoll gezeigt, wie mit kreativen Ansätzen auf neue Situationen regiert werden kann. Innerhalb von nur drei Tagen konnte in der COVID-19-Situation auf Online-Lehre umgestellt werden. Mit diesem internen Potential sowie der Unterstützung durch unseren Eigentümer, dem Land Steiermark, sowie unseren Partnern aus Industrie und Gesellschaft entwickeln wir unsere FH JOANNEUM täglich weiter.“

Die FH JOANNEUM feiert daher unter dem Motto „Erfolg NEU denken“ vom 9. Juni bis zum 3. Juli 2020 „25 Jahre in 25 Tagen“ auf unserer Website, auf Facebook und Instagram. Auch der aktuelle Annual Report 2018/2019 steht unter diesem Motto. Und wer könnte unsere Erfolgsgeschichte besser belegen als unsere 16.000 Absolventinnen und Absolventen, 30 von ihnen rücken wir in den Fokus des Reports.

FH JOANNEUM damals und heute

Seit 1995: 88.000 Bewerbungen, rund 16.000 Absolventinnen und Absolventen

1995: 4 Studiengänge, 1 Standort, 147 Studierende

2020: 50 Studiengänge, 3 Standorte, rund 5.000 Studierende

