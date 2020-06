ORF III zu Fronleichnam und am Freitag: Otto-Schenk-Schwerpunkt zum 90. Geburtstag u. a. mit „Othello darf nicht platzen“

Wien (OTS) - Zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 11. Juni 2020, begibt sich „ORF III auf Schiene“ und präsentiert bereits ab dem Vormittag einen Schwerpunkt zum Thema Bahnfahren mit insgesamt elf Dokumentationen über die weltweit schönsten Eisenbahnrouten. Im Hauptabend klärt „Agatha Christie’s Poirot“ den wohl bekanntesten Kriminalfall auf Schienen – den „Mord im Orient-Express“. Am Freitag, dem 12. Juni, feiert Otto Schenk seinen 90. Geburtstag. ORF III gratuliert im Rahmen eines umfassenden Schwerpunkts (Details unter presse.ORF.at) u. a. mit zwei Theaterstücken sowie der Sketch-Parade „Oft passiert es unverhofft“.

Donnerstag, 11. Juni

Das Fronleichnamsprogramm in ORF III beginnt mit einer Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.30 Uhr). Ab 8.45 Uhr dreht sich in ORF III dann alles um die Eisenbahn! Tagsüber führen elf Dokus entlang der schönsten Bahnstrecken von Australien über Österreich bis nach Italien und erzählen von der Entwicklung der Eisenbahn vom schnellen Fortbewegungsmittel hin zum heutigen Nostalgiefaktor. Auf dem Programm stehen u. a. „The Ghan – Eine Zugfahrt durch Australien“ (8.45 Uhr), die vierteilige Dokureihe „Auf den Schienen des Doppeladlers“ (ab 13.20 Uhr) oder „Im k. u. k. Luxuszug an die Adria“ (17.00 Uhr).

Um 20.15 Uhr wird die Eisenbahn in der 2010 entstandenen Filmproduktion „Agatha Christie's Poirot: Mord im Orient-Express“ zum Tatort einer der bekanntesten Kriminalgeschichten überhaupt. Der belgische Privatdetektiv Poirot (David Suchet) befindet sich auf der Rückreise von Istanbul im Orient-Expresses. Nur wenige Passagiere sind im Zug. Als auf halber Strecke die Schienen durch eine Schneelawine unpassierbar werden, kommt es zu einem ungewollten Zwischenstopp inmitten der Wildnis. Als der nächste Tag anbricht wird die Leiche eines skrupellosen Geschäftsmannes erstochen aufgefunden. Jeder der Passagiere könnte den Mord in der Nacht begangen haben. Danach sind mit „Der Prügelknabe“ (21.50 Uhr) und „Das Abenteuer des ägyptischen Grabes“ (22.45 Uhr) zwei weitere Folgen der Krimireihe zu sehen.

Freitag, 12. Juni

Zum 90. Geburtstag von Otto Schenk zeigt ORF III zwei legendäre Aufzeichnungen aus den Kammerspielen. Den Auftakt macht das das von Gernot Friedel in Szene gesetzte Kultstück „Othello darf nicht platzen“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2002. Mit Otto Schenk, Senta Wengraf und Gideon Singer in den Hauptrollen hat sich Ken Ludwigs Farce seit ihrer Premiere am 24. Oktober 1990 zum Publikumshit in Wien entwickelt. Otto Schenk soll als weltberühmter Tenor „Tito Merelli“ in Cleveland sein lang ersehntes Gastspiel als „Othello“ geben, ist aber vor lauter Unpässlichkeiten drauf und dran, die Vorstellung platzen zu lassen. Marotten und Spleens regieren das Leben auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

In „Der verkaufte Großvater“ (22.35 Uhr), aufgezeichnet im Jahr 2001, brilliert der Jubilar in der Rolle des durchtriebenen Großvaters, der bei seiner Familie so viel Unwesen treibt, dass sie ihn an die Nachbarn verkaufen will. Das Lustspiel von Anton Hamik inszenierte Thaddäus Podgorski.

Abschließend zeigt ORF III die Sketch-Parade „Oft passiert es unverhofft“ (0.30 Uhr).

