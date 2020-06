FP-Guggenbichler: SP-Stadträtin Sima stoppt auf Druck der FPÖ die Geisterfahrerpolitik der grünen Bezirksvorsteherin Nossek

Ausschreibung der Linienführung des 42A Busses durch Währing vorerst auf Eis gelegt

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich der Währinger Bezirksparteiobmann der FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler über den Schritt von SPÖ-Stadträtin Ulrike Sima, die Ausschreibung für die Linienführung des 42A Busses durch Währing von Seiten der Wiener Linien vorerst zu stoppen.

So verkündete Sima in der gestrigen Gemeinderatsausschusssitzung für Umwelt und Wiener Stadtwerke auf Nachfrage der FPÖ, dass vorerst die Ausschreibung von ihr gestoppt werde und sie abwarten würde, ob es in Währings Bezirksvertretung überhaupt eine Mehrheit für eine derartige Linienführung gäbe. „Somit hat die grüne Bezirksvorsteherin in ihrer Allmachtsphantasie einen ordentlichen Bauchfleck hingelegt. Ich freue mich, dass der nachhaltige Druck und Protest der FPÖ Wirkung gezeigt hat“, berichtet Guggenbichler.

Jetzt sei es für Guggenbichler an der Zeit, die Bürgerinnen und Bürger Währings miteinzubeziehen und eine mehrheitsfähige Variante dieses Projektes umzusetzen, so wie es von Anfang an hätte geschehen müssen. „Nossek soll zurücktreten und die Währinger Bevölkerung endlich in Frieden lassen“, so Guggenbichler abschließend. (schluss)

