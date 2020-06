„Wir spielen für Österreich“: ORF III präsentiert „Festivalsommer Neusiedler See“ am 28. Juni aus dem Schloss Esterházy

Mit u. a. Martina Serafin, Yusif Eyvazov, Ana Maria Labin, Julian Rachlin, Janoska Ensemble, Wolfgang Böck

Wien (OTS) - Die von ORF III Kultur und Information initiierte Konzertreihe „Wir spielen für Österreich“ besucht das Burgenland und präsentiert ein weiteres Live-Kulturerlebnis der Extraklasse: Unter dem Motto „Festivalsommer Neusiedler See“ treffen am Sonntag, dem 28. Juni 2020, im Haydnsaal im Schloss Esterházy in Eisenstadt Musik und Theater aufeinander. In Zusammenarbeit mit den Festivalbühnen des Burglands – der Oper im Steinbruch St. Margarethen, den Seefestspielen Mörbisch, dem Liszt Festival in Raiding, den Schloss-Spielen Kobersdorf und dem Herbstgold-Festival in Eisenstadt – bietet ORF III live-zeitversetzt um 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ ein fulminantes Konzertprogramm mit Highlights aus Klassik, Musical und Theater. Durch den hochkarätig besetzten Abend, den TV-Regisseur Volker Grohskopf in Szene setzt, führt ORF-Kulturlady Barbara Rett.

Für musikalischen Hochgenuss sorgen die Sopranistinnen Martina Serafin, Ana Maria Labin und Andreja Zidarić, die Tenöre Yusif Eyvazov und Paul Schweinester, Violinist Julian Rachlin, das Pianistenduo Eduard und Johannes Kutrowatz sowie das Janoska Ensemble. Theatralisch wird es mit Wolfgang Böck und Wolf Bachofner, die auf Nestroys Spuren wandeln. Im Gespräch mit Barbara Rett kommen u. a. die Künstlerischen Direktoren Peter Edelmann (Seefestspiele Mörbisch) und Daniel Serafin (Oper im Steinbruch St. Margarethen) zu Wort.

Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil:

„Das Kulturland Burgenland zeichnet sich durch seine große Vielfalt und die internationale Strahlkraft seiner Sommerfestivals aus. Die neue Konzertreihe des ORF macht es möglich, dass Liebhaber des ‚pannonischen‘ Festivalreigens auch heuer – trotz der Pandemie-bedingten Absagen – nicht zur Gänze auf diesen Kulturgenuss verzichten müssen und das hochkarätige kulturelle Angebot unseres Bundeslandes präsent bleibt. Das macht Lust auf die Aufführungen 2021 und trägt dazu bei, unsere großartigen Festivals weit über die Grenzen hinaus zu positionieren. Dafür danke ich allen beteiligten Partnern sowie den Künstlerinnen und Künstlern herzlich.“

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Unserer Ankündigung, die in der Corona-Krise initiierte Konzertreihe ‚Wir spielen in Österreich‘ fortzuführen und unserem Publikum auch Kulturgenuss aus den Bundesländern zu bieten, lassen wir weitere Taten folgen. Nach ersten Veranstaltungen aus Niederösterreich und Salzburg präsentiert ORF III nun ein Konzert aus dem Kulturland Burgenland, das allen Musikliebhaberinnen und -liebhabern eindrucksvolle Impressionen des heuer ausfallenden Festspielsommers geben wird. Eine der Stärken des ORF als größter Kulturvermittler des Landes ist das Abbilden der Vielfalt Österreichs und seiner Menschen und damit auch die Regionalität in der Kulturberichterstattung, die wir mit diesem wunderbaren Projekt erneut unter Beweis stellen. Ich danke unseren Partnern und Beteiligten, allen voran den burgenländischen Festivalbühnen und seinen Künstlerinnen und Künstlern, der Esterházy-Stiftungsgruppe sowie dem Land Burgenland, mit dem wir auch im Corona-Jahr unsere erfolgreiche Kulturkooperation fortsetzen.“

Generaldirektor Esterházy-Stiftungsgruppe Dr. Stefan Ottrubay:

„Der Haydn Saal im Schloss Esterházy ist seit über 300 Jahren der wichtigste Veranstaltungssaal des pannonischen Raumes. Er hat nicht nur große Feste, sondern auch zahlreiche Uraufführungen von bedeutenden Künstlern erlebt. Nach der Quarantäne und den vielen abgesagten Veranstaltungen freut es mich ganz besonders, dass wir gemeinsam mit den fünf großen Veranstaltern des Burgenlandes das Wiedererwachen unserer reichen Kulturregion feiern. Der ‚Festivalsommer Neusiedler See‘ bietet auch heuer eine ganze Reihe kultureller Highlights; es wartet ein einzigartiges Programm auf uns.“

