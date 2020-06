Wiener Architekturbüro DMAA startet neues Onlinemagazin »Questions and Architecture«

Als Architekt/innen schaffen wir weltweit Orte, die das diskursive Miteinander intensivieren. Wir freuen uns, dieses Ansinnen mit ›Questions and Architecture‹ nun auch ins Digitale übertragen zu können. Elke Delugan-Meissl, Founder

Wien (OTS) - Neue Wege beschreitet das Wiener Architekturbüro Delugan Meissl Associated Architects (kurz: DMAA) im Bereich der Unternehmenskommunikation. Außer auf einer neuen Website, nunmehr intensivierten Newsletter- und Pressekampagnen sowie dem erstmaligen Auftritt auf Instagram fußt die orchestrierte und vernetzte Öffentlichkeitsarbeitsstrategie zuvorderst auf dem englischsprachigen Onlinemagazin »Questions and Architecture«. Launch desselben ist heute, am 10. Juni. Die offene Magazinplattform ist fortan unter der Webadresse and.dmaa.at zu erreichen und wird laufend um neue Beiträge ergänzt.

Elke Delugan-Meissl: „ Als Architekt/innen schaffen wir weltweit Orte, die das diskursive Miteinander intensivieren. Wir freuen uns, dieses Ansinnen mit ›Questions and Architecture‹ nun auch ins Digitale übertragen zu können. “



Verantwortet wir die neue Kampagnenarbeit für DMAA von einem erweiterten multidisziplinären Team aus den Bereichen Gestaltung, Architekturtheorie und Kulturkommunikation rund um die Wiener Agentur Szenario Design. Für die visuelle Gestaltung und das Konzept der Firmenwebsite dmaa.at zeichnete grafisches Büro verantwortlich.

