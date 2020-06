„Junireißen“ bei „Was gibt es Neues?“ am 12. Juni in ORF 1

Mit Rudle, Beimpold, Kristan, Seidl und Gernot

Wien (OTS) - Zur Jahreszeit passend wählt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 12. Juni 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 den „Tag des Gartens“ als Sendungsmotto. Ebenfalls zeitlich passend ist die erste Frage nach dem „Junireißen“, über die sich Gerold Rudle, Ulrike Beimpold, Alex Kristan, Gery Seidl und Viktor Gernot den Kopf zerbrechen müssen. Kickerlegende Herbert Prohaska trägt wieder eine Redewendung bei: Woher kommt der Ausdruck „viel Aufhebens um etwas machen“?

