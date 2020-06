Nachtrag zu Presseaussendung – 77 Straftaten einer Jugendbande geklärt – Erneute Festnahme der mutmaßlichen Haupttäter

Vorfallszeit: März 2020–Mai 2020, Vorfallsort: Wiener Stadtgebiet

Wien (OTS) - Wie bereits am 11. November 2019 berichtet, ist es dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, Gruppe Messerer, gelungen, 77 Einbrüche und Einbruchsversuche im Zeitraum Juli bis November 2019 zu klären und einer Jugendbande zuzuordnen. Zwei der Haupttäter, ein 16-jähriger somalischer Staatsangehöriger und sein ebenfalls 16-jähriger Komplize (österreichischer Staatsbürger) wurden in weiterer Folge zu einer unbedingten, bzw. einer bedingten Haftstrafe verurteilt.

Ab Mitte März 2020 konnte abermals eine Steigung an Einbrüchen im Bereich Floridsdorf und der Donaustadt festgestellt werden. Die Gruppe Messerer vom Landeskriminalamt Nord hat erneut die Ermittlungen übernommen und konnte auf Grund von Befragungen, Spuren und Videoüberwachungen feststellen, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um die gleichen jungen Männer handelt, die bereits für die erste Einbruchserie hauptverantwortlich waren. Über die Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Festnahmeanordnung eingeholt, die Jugendlichen wurden festgenommen und befinden sich erneut in Haft. Das Landeskriminalamt konnte den mutmaßlichen Tätern von März bis Mai 2020 insgesamt 22 Fakten (13 vollendete und 9 versuchte Einbrüche in Geschäfte, Firmen, Lokale usw.) zuordnen. Die Schadenssumme der zweiten Einbruchserie beläuft sich auf rund 37.000 Euro.

